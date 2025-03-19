Фигуранту дела Baring Vostok заменили условный срок на реальный

Филипп Дельпаль (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Тверской суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, фигуранту дела инвестфонда Baring Vostok, передает ТАСС из зала суда.

«Представление удовлетворено заочно», — сообщили в суде.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнера Филиппа Дельпаля задержали в 2019 году по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Они обвинялись в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестфонда к пяти с половиной годам условно, Дельпаля — к четырем с половиной годам. Вину они не признали. Позднее сократил условные сроки до четырех с половиной лет Калви и до трех с половиной лет Дельпалю.

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