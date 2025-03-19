Алекперов опроверг сообщения о покупке «М.Видео»

Владелец ЛУКОЙЛа заявил, что покупка «М.Видео-Эльдорадо» не представляет для него интереса, таких планов «не было и нет». Группа объявила о докапитализации и поступлении средств от новых акционеров, чьи имена не раскрыла

Вагит Алекперов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предприниматель Вагит Алекперов не намерен приобретать бизнес компании «М.Видео-Эльдорадо». Об этом он сообщил РБК.

«Никаких планов по вхождению в капитал «М.Видео» не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса», — сказал бизнесмен.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа также опровергли потенциальную заинтересованность структур или кого-либо из менеджеров в приобретении розничной сети «М.Видео-Эльдорадо».

13 марта телеграм-канал «Жирные коты» со ссылкой на источники, близкие к менеджменту «М.Видео», писал, что в капитал розничной сети вошли структуры владельца ЛУКОЙЛа Алекперова, а первые средства от новых владельцев уже поступили на счета ретейлера.

На следующий день группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о докапитализации на 30 млрд руб. в 2025 году и поступлении первых 11,5 млрд руб. от новых акционеров, чьи имена не раскрыла.

В конце января источники «Ведомостей» рассказали о переговорах насчет возможной сделки «М.Видео-Эльдорадо» и Промсязьбанка (ПСБ). Тогда ретейлер заявил, что не комментирует слухи. Представитель ПСБ сообщал РБК, что банк не участвует в докапитализации «М.Видео-Эльдорадо».

Гендиректор группы Феликс Либа ранее анонсировал «изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте». Контрольный пакет акций (53,63%) с июля 2024 года принадлежит ООО «КэпиталГард» Билана Ужахова. Он же занимал пост гендиректора компании до февраля 2025-го, после чего его сменил Либа.