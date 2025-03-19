«Правда» экс-банкиров Ананьевых сменила владельца

У недостроенного апарт-комплекса «Правда», ранее подконтрольного группе ПСН экс-банкиров Ананьевых, сменился владелец. Завершить этот проект может структура, связанная с девелопером элитной недвижимости Vos’hod

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Связанная с девелопером Vos’hod компания «Вега» стала новым владельцем проекта по строительству апарт-комплекса «Правда», расположенного на одноименной улице на севере Москвы. Это следует из материалов дела о банкротстве бывшего застройщика комплекса — фирмы «Объединенный издательский дом (ИД) «Медиа-пресса». Решение о смене владельцев комплекса было принято на собрании кредиторов должника, проходившем 11 февраля, указано в документах.

Связаться с представителем ИД «Медиа-пресса» не удалось. В Vos’hod от комментариев отказались.

Как комплекс сменил владельца

Из информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц следует, что между застройщиком комплекса и его кредиторами в феврале 2025 года было заключено мировое соглашение. По его условиям «Вега» должна погасить всю задолженность ИД «Медиа-пресса», которая сейчас оценивается в 1,9 млрд руб. Взамен же компания получит право аренды 2,6 га на улице Правды, 24, и расположенное на них здание площадью 16,7 тыс. кв. м. Исходя из данных ЕГРН она уже стала их владельцем: изменения в системе были зарегистрированы 24 февраля.

Основным кредитором ИД «Медиа-пресса», чьи требования были обеспечены залогом, выступала компания «Алькор», указано в материалах дела. Задолженность перед ней составляла 1,7 млрд руб.: одну половину из этой суммы «Вега» должна будет погасить за шесть месяцев, вторую — в течение трех лет.

«Алькор» стал залоговым кредитором компании в апреле прошлого года. Ее долги он получил в результате обращения взыскания на права требования к ИД «Медиа-пресса», принадлежавшие кипрской Yofoura Holding Limited. Эта структура, в свою очередь, в конце 2021 года выкупила их у Сбербанка. Ее представитель тогда подтверждал «Ведомостям» наличие «договора об уступке прав требований», но другие детали не раскрывал. Именно Yofoura Holding Limited и стала инициатором дела о банкротстве ИД «Медиа-пресса»: Московский арбитражный суд одобрил ее иск в конце декабря 2023 года.

Сейчас основным владельцем «Алькора» выступает ЗПИФ «Парк инвестиций», чьи собственники не раскрываются. Но, по данным СПАРК, до ноября 2024 года компания принадлежала Валерию Михайлову — одному из акционеров инвесткомпании O1 Properties. С ней же связана и Yofoura Holding Limited. Так, в O1 Properties ей принадлежало 20,08% акций, говорилось в отчете эмитента за первое полугодие 2022 года (более поздних данных нет).

Представитель инвесткомпании от комментариев отказался.

Кому принадлежала «Правда»

Проект долгое время входил в портфель девелоперской группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Его строительство началось еще в 2017 году, а ввод в эксплуатацию был намечен на 2019 год. Но, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, комплекс все еще находится на стадии котлована. В последней проектной декларации говорится, что завершение проекта теперь намечено на второй квартал 2027 года.

Комплекс не был достроен из-за проблем, возникших у братьев Ананьевых после санации Промсвязьбанка, говорят два консультанта на рынке жилой недвижимости, работавшие с проектом. В 2018 году Следственный комитет России обвинил братьев в растрате имущества финансовой организации. По версии следствия, за день до санации банка Ананьевы вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. После этого активы банкиров в различных отраслях, включая и группу ПСН, были арестованы.

Сейчас часть структур девелопера находится в процедуре банкротства. Речь идет, к примеру, о компаниях МСНФ (собственник делового квартала «Новоспасский») и «Сиракузы» (владелец бизнес-центра «Арбат 1»). Другие же проекты ПСН давно сменили владельцев. Например, в 2018 году 0,6 га на 1-й улице Ямского Поля под строительство бизнес-центра у нее приобрел девелопер Stone. Достройкой жилого комплекса Sreda на Рязанском проспекте занимался «Аквилон», а завершением проекта «Домашний» на Донецкой улице — группа «Самолет».

Что известно о новом собственнике проекта

По данным СПАРК, компания «Вега» сейчас принадлежит ЗПИФу «Инвестиционная среда» под управлением компании «Финансовая основа». Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, говорится там. Саму компанию возглавляет Анастасия Кривакова, которая ранее выступала учредителем АО «Серпиенте» и «Тормента». Сейчас генеральным директором всех этих структур выступает Марина Муллакаева — собственник компании «СЗ «ВКС Инвест». За этой фирмой закреплены домен и товарный знак многофункционального комплекса Ahead, который находится в портфеле девелопера элитной недвижимости Vos’hod.

Vos’hod был основан кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments (основной акционер O1 Properties) и бывшим гендиректором группы «Будущее» Мариной Рудневой для инвестиций в элитную недвижимость. Сейчас в портфеле компании находятся, к примеру, жилой комплекс Armani / Casa Moscow Residences (в партнерстве с Armani Group итальянского модельера Джорджо Армани) на Якиманке, жилой дом Brusov в Брюсовом переулке, элитный апарт-комплекс Cheval Court на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга.

Как оценивают участок эксперты

Рыночную стоимость площадки при сохранении ранее одобренных параметров застройки и вида разрешенного использования директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает в 2,5 млрд руб. Если же на участке получится согласовать жилой комплекс, то она может составить 3,5–4 млрд руб., полагает он. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян говорит о 4,5 млрд руб. на текущий момент.

Инвестиции в строительство проекта на улице Правды в зависимости от формата могут составить 10–15 млрд руб., подсчитал Рывкин. Схожую цифру — 14–15 млрд руб. — приводит и Казарян. Выручку от продажи лотов Рывкин оценивает в 25–27 млрд или 30–35 млрд руб. при реализации апартаментов или жилья соответственно. При этом, по словам собеседника РБК, столичные власти в последнее время практически не согласовывают строительство апартаментов. Поэтому он не исключает, что новый собственник попробует согласовать возведение жилого комплекса на этом участке. Перевод в жилье выглядит рациональным и наиболее вероятным для девелопера, рассуждает заместитель директора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексей Дубейковский. Это повысит привлекательность объекта как в рамках возможной продажи площадки, так и для конечных покупателей лотов, считает он.

Район, в котором появится проект, в последнее время активно развивается благодаря появлению здесь качественной жилой и офисной застройки, напоминает Рывкин. Площадка расположена в сформировавшемся, достаточно комфортном районе с развитой инфраструктурой, добавляет Казарян. Кроме того, комплекс будет находиться в пешей доступности от нескольких станций метро («Савеловская» и «Белорусская»), до него также будет удобно добираться на машине, резюмирует Дубейковский.