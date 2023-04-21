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Финансы ,  
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Кассационный суд отклонил жалобы на взыскание ₽91,2 млрд с Ананьевых

Кассационный суд утвердил взыскание ₽91,2 млрд с братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка
Дмитрий и Алексей Ананьевы (слева направо)
Дмитрий и Алексей Ананьевы (слева направо) (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу на решение судов нижестоящих инстанций и подтвердил взыскание 91,2 млрд руб. убытков с бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. О решении говорится в карточке материала на сайте суда.

Бизнесменов обвиняют в выводе из Промсвязьбанка денег. По версии следствия, в 2017 году за день до санации банка оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Было возбуждено дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Братья уехали из России, их объявили в международный розыск, но в 2020 году Интерпол отказался продолжать разыскивать Ананьевых, потому что счел их преследование политически мотивированным, писал «Коммерсантъ».

В июне 2022 года суд взыскал с трех ответчиков (Алексея и Дмитрия Ананьевых и подконтрольной им компании Promsvyaz Capital B.V.) 91,2 млрд руб. Апелляционная инстанция в октябре согласилась с этим решением.

В том же месяце четверо сообщников Ананьевых — Андрей Мукин, Ольга Антонова, Екатерина Духова и Айгуль Шайхутдинова — получили от пяти до семи с половиной лет колонии по делу о хищении.

Теги
Ананьевы Промсвязьбанк
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