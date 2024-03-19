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Война санкций ,  
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Путин разрешил сделку по покупке «Хайлэнд Голд»

Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций «Хайлэнд Голд»
Сюжет
Война санкций
Президент Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций «Хайлэнд Голд», которые принадлежат Highland Gold Mining. Компания и ее руководитель попали под британские и американские санкции осенью прошлого года
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций компании «Хайлэнд Голд», которые принадлежат Highland Gold Mining. Это следует из подписанного главой государства распоряжения.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании акционерное общество «Хайлэнд Голд», принадлежащих «Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед» (Highland Gold Mining Limited)», — говорится в документе.

«Группа планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента», — пояснили РБК в пресс-службе Highland Gold.

Распоряжение подписано в рамках указа о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций, который подписан президентом в августе 2022 года. Документ запрещает до конца 2022 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Также при специальном решении президента могут быть совершены запрещенные сделки.

Highland Gold и ее руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под британские санкции в ноябре, а через месяц оказались под американскими ограничительными мерами. О том, что Свиблов будет исполнять обязанности гендиректора, стало известно в ноябре 2020 года. Ранее он занимал должность председателя совета директоров. Летом 2020 года бизнесмен закрыл сделку по приобретению за $573 млн 40% Highland Gold у миллиардера Романа Абрамовича и его партнеров.

Highland Gold — это производитель золота с активами в России, среди которых проекты по добыче, освоению и геологической разведке. Деятельность компании, по ее данным, сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, Чукотском автономном округе.

Последний отчет Highland Gold опубликовала в 2020 году, согласно которому в 2019 году компания произвела 300,704 тыс. унций золота и золотого эквивалента (8,52 т). Выручка тогда составила $395,4 млн.

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В марте стало известно, что Highland Gold строит гидрометаллургический комбинат на полиметаллическом месторождении «Кун-Манье» в Зейском районе Амурской области. Планируемое завершение строительства промышленного комплекса — 2028 год. По словам директора департамента государственной поддержки и взаимодействия с федеральными органами власти Highland Gold Михаила Денисова, сейчас на месторождении идут геологоразведочные работы.

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