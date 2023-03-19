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FT узнала цену, предложенную UBS за Credit Suisse

FT: UBS предлагает заплатить за Credit Suisse до $1 млрд
Два крупнейших банка Швейцарии, UBS и Credit Suisse, начали переговоры о слиянии. Сделку могут завершить уже к 20 марта, UBS предлагает за другой банк до $1 млрд — при этом рыночная цена Credit Suisse $8 млрд
Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Предполагаемая сумма сделки в рамках слияния двух крупнейших швейцарских банков, UBS и Credit Suisse, — до $1 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В эти выходные две организации ведут переговоры о том, что UBS приобретет проблемный Credit Suisse. Стороны намерены договориться уже к понедельнику, 20 марта.

Предложенная сумма будет значительно меньше рыночной цены Credit Suisse, 17 марта при закрытии торгов она составляла $8 млрд.

Как сообщала FT, переговоры UBS и Credit Suisse организовали Национальный банк Швейцарии (SNB) и финансовый госрегулятор Finma. По действующим в стране правилам у акционеров UBS должно было быть шесть недель на консультации по поводу слияния банков, однако, говорили источники издания, власти хотят провести сделку экстренно и без их голосования.


Материал дополняется.

Теги
UBS Credit Suisse Швейцария Банки
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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