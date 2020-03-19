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Маск заявил о готовности начать выпуск аппаратов для вентиляции легких

По словам главы Tesla, компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если их действительно не хватает, но ему должны сказать, где именно существует нехватка
Tesla TSLA $357 -1,33% Купить
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск ответил на призыв переориентировать производственные мощности на выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), помогающих дышать людям, у которых после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 развивается пневмония.

«Вы должны прекратить вести себя как идиот», — написал пользователь Twitter Маску, ранее называвшему панику из-за коронавируса глупостью и утверждавшему, что COVID-19 не входит даже в первую сотню угроз здоровью американцев.

Маск ответил, что Tesla готова начать производство ИВЛ, если их действительно не хватает. А когда ему указали, что дефицит этих аппаратов действительно существует, он попросил уточнить, в какой именно больнице недостает таких приборов.

«Tesla делает машины со сложными системами вентиляции и кондиционирования. SpaceX создает космические корабли с системами поддержания жизни. ИВЛ — это несложно, но они не могут быть запущены в производство моментально», — пояснил Маск.

В комментариях к этой записи пользователи Twitter призывают бизнесмена перейти от слов к делу и начать производство ИВЛ, которых не хватает везде, но на это он пока не ответил.

Ранее сообщалось, что возможность наладить производство ИВЛ рассматривают GM и Ford.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Илон Маск, коронавирус, медтехника
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