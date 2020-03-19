Маск заявил о готовности начать выпуск аппаратов для вентиляции легких
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск ответил на призыв переориентировать производственные мощности на выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), помогающих дышать людям, у которых после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 развивается пневмония.
«Вы должны прекратить вести себя как идиот», — написал пользователь Twitter Маску, ранее называвшему панику из-за коронавируса глупостью и утверждавшему, что COVID-19 не входит даже в первую сотню угроз здоровью американцев.
Маск ответил, что Tesla готова начать производство ИВЛ, если их действительно не хватает. А когда ему указали, что дефицит этих аппаратов действительно существует, он попросил уточнить, в какой именно больнице недостает таких приборов.
«Tesla делает машины со сложными системами вентиляции и кондиционирования. SpaceX создает космические корабли с системами поддержания жизни. ИВЛ — это несложно, но они не могут быть запущены в производство моментально», — пояснил Маск.
В комментариях к этой записи пользователи Twitter призывают бизнесмена перейти от слов к делу и начать производство ИВЛ, которых не хватает везде, но на это он пока не ответил.