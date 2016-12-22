«Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера

Нефтяная компания просит Абитражный суд Москвы взыскать с АО «Солид — товарные рынки» более 36,5 млн руб. Ранее «Роснефть» заявляла, что непрозрачная структура сделок на СПбМТСБ позволяет перекупщикам увеличивать свои доходы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск против трейдера Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) компании «Солид — товарные рынки», требуя взыскать с нее свыше 36,5 млн руб. Как следует из карточки дела, исковое заявление было подано в суд 22 ноября, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Генеральный директор компании «Солид — товарные рынки» Илья Мороз сообщил РБК, что предметом иска «Роснефти» к компании стало требование компенсации за простой вагонов при перевозке нефтепродуктов конечным потребителям трейдера.

«Это рутинный судебный спор, непонятно, ​ кто пытается расшатать ситуацию. Мы выступаем в интересах наших конечных потребителей. По их поручению мы покупаем у «Роснефти» топливо, обеспечиваем его перевозку. Даже если по вине конечного потребителя или железнодорожной станции при прибытии вагонов на станцию топливо разгружается медленнее указанных в нормативах сроков, ответственность ложится на трейдера», — отметил он. Ущерб потом можно взыскать с конечных получателей топлива, если он случился по их вине, добавил Мороз.

Представитель «Роснефти» подтвердил РБК, что причина иска — простой вагонов.

19 ноября «Роснефть» заявляла, что ажиотаж на российском рынке нефтепродуктов подогревается недобросовестными игроками, а непрозрачная структура сделок на СПбМТСБ позволяет перекупщикам увеличивать свои доходы.

«Вертикально интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки, и недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом отдельные компании (например, «Солид — товарные рынки» и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах», — говорилось в заявлении «Роснефти».

Ранее нефтяная компания предлагала и вовсе отстранить трейдеров от торгов нефтепродуктами в ходе основной биржевой сессии на базисах поставки нефтеперерабатывающих заводов.

В середине ноября «Роснефть» на два дня приостановила продажи бензина и дизтоплива на СПбМТСБ. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда отметил в комментарии РБК, что компания «не обязана» продавать топливо перекупщикам.

«И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он.

В свою очередь гендиректор «Солид — товарные рынки» Илья Мороз тогда говорил, что действия «Роснефти» похожи на «сознательное манипулирование».​

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщал, что его ведомство изучает ситуацию с неучастием «Роснефти» в открытых биржевых торгах топливом и пока не приняла решение, как реагировать на такие действия.

«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. «Солид — т​оварные рынки» — крупнейший брокер на биржевом рынке топлива. Выручка компании в 2017 году — 53 млрд руб, прибыль — 123 млн руб.