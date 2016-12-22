ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,34 65,42 EUR Нал. 75,38 74,40 USD Бирж. 65,82 +0,20 EUR Бирж. 74,71 -0,14 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4386,00 -178,30 IMOEX 2343,78 -1,09% RTSI 1122,02 -1,44% Brent 61,04 -3,26% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
«Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера
Лента новостей
В МИДе посоветовали США послушать Лаврова сейчас вместо Шойгу потом 14:48, Политика В Подмосковье арестовали вора в законе Салому 14:33, Общество Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 14:32, РБК и Toyo Обманываться рады: почему мы верим красивым людям и покупаем дорогие вещи 14:24, Pink Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны 14:22, Политика ФСБ сообщила о пытках пациентов реабилитационных центров в Саратове 14:16, Общество В Карелии посадили экс-чиновников Транснадзора за взятки на 6 млн руб. 14:15, Общество Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год 14:13, Экономика Быть в форме: как не переплатить за здоровый образ жизни 14:07, РБК и Мир Samsung извинилась перед заболевшими на производстве сотрудниками 14:02, Бизнес ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян 13:58, Общество На учителя из Северодвинска завели дело за избиение школьников скакалкой 13:54, Общество Бьюти-советы от косметологов Натали Портман и Риз Уизерспун 13:53, Стиль Истребители НАТО трижды за день вылетали на перехват российских самолетов 13:46, Политика Bitcoin и Ethereum ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:43, Крипто 6 правил путешествия с друзьями 13:40, РБК и Билайн «Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера 13:39, Бизнес Жители Кубы получили доступ к Twitter 13:36, Технологии и медиа «Вертолеты России» назвали разработчика нового скоростного вертолета 13:33, Общество Идея по инвестированию: стоит ли покупать токен Dock 13:27, Крипто Васильева призвала воспитателей «меньше говорить ерунды» 13:23, Общество ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка 13:18, Финансы Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 13:16, РБК и Открытие Главный нарколог порекомендовал пить глинтвейн «в крайнем случае» 13:14, Общество «Челси» поднял зарплату отказавшемуся экономить на налогах футболисту 13:10, Спорт Минпросвещения поддержало идею ввести должность психологов для учителей 13:07, Общество Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище 13:03, Общество Песков рассказал об учениях с вертолетами в Кремле 13:01, Общество
«Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера
Бизнес, 13:39
0
«Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера
Нефтяная компания просит Абитражный суд Москвы взыскать с АО «Солид — товарные рынки» более 36,5 млн руб. Ранее «Роснефть» заявляла, что непрозрачная структура сделок на СПбМТСБ позволяет перекупщикам увеличивать свои доходы
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск против трейдера Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) компании «Солид — товарные рынки», требуя взыскать с нее свыше 36,5 млн руб. Как следует из карточки дела, исковое заявление было подано в суд 22 ноября, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Генеральный директор компании «Солид — товарные рынки» Илья Мороз сообщил РБК, что предметом иска «Роснефти» к компании стало требование компенсации за простой вагонов при перевозке нефтепродуктов конечным потребителям трейдера.

«Это рутинный судебный спор, непонятно, ​ кто пытается расшатать ситуацию. Мы выступаем в интересах наших конечных потребителей. По их поручению мы покупаем у «Роснефти» топливо, обеспечиваем его перевозку. Даже если по вине конечного потребителя или железнодорожной станции при прибытии вагонов на станцию топливо разгружается медленнее указанных в нормативах сроков, ответственность ложится на трейдера», — отметил он. Ущерб потом можно взыскать с конечных получателей топлива, если он случился по их вине, добавил Мороз.

Представитель «Роснефти» подтвердил РБК, что причина иска — простой вагонов.

19 ноября «Роснефть» заявляла, что ажиотаж на российском рынке нефтепродуктов подогревается недобросовестными игроками, а непрозрачная структура сделок на СПбМТСБ позволяет перекупщикам увеличивать свои доходы.

«Вертикально интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки, и недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом отдельные компании (например, «Солид — товарные рынки» и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах», — говорилось в заявлении «Роснефти».

Ранее нефтяная компания предлагала и вовсе отстранить трейдеров от торгов нефтепродуктами в ходе основной биржевой сессии на базисах поставки нефтеперерабатывающих заводов.

В середине ноября «Роснефть» на два дня приостановила продажи бензина и дизтоплива на СПбМТСБ. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда отметил в комментарии РБК, что компания «не обязана» продавать топливо перекупщикам.

«И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он.

В свою очередь гендиректор «Солид — товарные рынки» Илья Мороз тогда говорил, что действия «Роснефти» похожи на «сознательное манипулирование».​

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщал, что его ведомство изучает ситуацию с неучастием «Роснефти» в открытых биржевых торгах топливом и пока не приняла решение, как реагировать на такие действия.

«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. «Солид — т​оварные рынки» — крупнейший брокер на биржевом рынке топлива. Выручка компании в 2017 году — 53 млрд руб, прибыль — 123 млн руб.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: Роснефть
Главное
Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год Экономика
Материалы по теме
ФАС пообещала оценить отказ «Роснефти» продавать бензин на бирже Бизнес
«Роснефть» возобновила продажи бензина на бирже Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter