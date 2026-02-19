Основатель Zenden рассказал о статусе свидетеля в уголовном деле

Павлов рассказал, что проходит свидетелем по уголовному делу о реализации продукции без маркировки. Он подчеркнул, что в Zenden нет незаконного товара или неучтенной выручки

Андрей Павлов (Фото: Иван Куринной для РБК)

Основатель крупнейшей в России обувной сети Zenden Андрей Павлов проходит свидетелем по уголовному делу о нарушениях и реализации продукции без маркировки. Об этом он сам рассказал в интервью Радио РБК.

«Я там в статусе свидетеля. Там большое количество сотрудников и директоров компании, учредителей. Но кто его знает? Сегодня свидетель, завтра можешь быть обвиняемым. Ну, так получилось, что попали под удар. Бывает», — сказал он, добавив, что если сложилась такая ситуация, значит вопрос будет спокойно решаться с привлечением адвокатов и других юристов.

Павлов отметил, что расследование продолжается, и не исключил, что в ближайшее время обвинения в рамках дела могут быть предъявлены кому-то из сотрудников Zenden.

«Но итоги этого дела показали, что у нас полностью отсутствует незаконная продукция, в компании никогда не было контрабанды, контрафакта. В компании никогда не было теневых оборотов. То есть у нас нет неучтенной выручки. Это показали, кстати, и выезды налоговой проверки», — сказал он.

Что касается нарушений с проставлением маркировки, это как раз тот вид нарушения, где «при отсутствии ущерба государству, при отсутствии умысла, при отсутствии вообще какой-то выгоды финансовой, отсутствии там рисков обществу» — в отличие от паленого алкоголя, когда вы можете выпить и не проснуться, нелегальный ботинок, он никого не убивает», заявил основатель Zenden.

Он подчеркнул, что компания выстроила диалог с оператором системы маркировки «Честный знак» — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), а в Госдуме была создана комиссия по маркировке, «где эти вопросы рассматривали».

«У нас самое минимальное количество нарушений. Мы были первой компанией, которая была в пилотном проекте [маркировки обуви]. В любом случае, и ЦРПТ признает какие-то ошибки со своей стороны. Поэтому я думаю, что и с МВД мы найдем общий язык», — заключил Павлов.

Павлов 16 августа 2024 года попал в реестр иноагентов. По данным Минюста, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2024 года, источники РБК сообщили, что на складах ретейлера прошли обыски. Правоохранительные органы выявили факты продажи продукции с несуществующими кодами маркировки и вне государственных информационных систем, а также повторные реализации с одинаковыми кодами. Павлов тогда заявил о переплате налогов и невозможности реализации товаров без маркировки.

Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, говорил, что следственное управление МВД завело уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки огранизованной группой или в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи — до шести лет лишения свободы.

13 февраля Минюст исключил Павлова из перечня иноагентов в связи с «утратой признаков», по которым присваивается этот статус.