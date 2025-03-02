Основатель Zenden снизил долю в одной из основных компаний ретейлера

Основатель обувного холдинга Zenden Андрей Павлов, признанный иноагентом, снизил долю в одной из основных компаний ретейлера — ее получила Мария Павлова

Андрей Павлов (Фото: Иван Куринной / РБК)

Владелец обувного ретейлера Zenden Андрей Павлов (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) снизил свою долю в одной из основных структур сети — компании «Сакура». В конце февраля он передал 50% в ней Марии Павловой, следует из данных ЕГРЮЛ. До этого момента бизнесмену принадлежало в компании 72,3% напрямую и 27,7% через фирму «Деловой дом», говорится там.

Представитель Zenden на запрос РБК не ответил.

О Марии Павловой известно немного. По данным порталов 24smi и «Ленправда», так зовут нынешнюю супругу бизнесмена. Связаться с ней не удалось. Андрей Павлов на вопросы РБК не ответил.

Основной вид деятельности созданной в 2007 году «Сакуры» — розничная торговля обувью в специализированных магазинах. Ее выручка в 2023 году составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 232 млн руб. По данным СПАРКа, эта компания выступает арендатором помещений в торговых центрах, в которых находятся магазины Zenden. Например, она снимает площади в комплексах OZ Mall в Краснодаре, «Планета» в Уфе, «Амбар» в Самаре, «Талер» в Ростове-на-Дону и других. Владельцем «Сакуры» Павлов стал в 2008 году — тогда его доля, судя по СПАРКу, составляла 0,13%. Но впоследствии она увеличилась сперва до 69,4%, а затем и до 72,3%.

Компания вместе с фирмами «Дом одежды» и «Сезонная коллекция» входит в Zenden Group, основанную Павловым в 1997 году. Холдинг занимается производством обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte. По оценке «INFOLine-Аналитики», в 2023 году доля Zenden на обувном рынке России (без учета мультикатегорийных маркетплейсов) составила около 4%.

В августе 2024 года Павлов был внесен в реестр иностранных агентов из-за распространения «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также участия в распространении материалов иноагентов. Бизнесмен тогда заявил, что не знает причин такого шага Минюста, горд присвоенным статусом, находится в России и не собирается уезжать за границу. Тогда же он пообещал оспорить в суде попадание в реестр иноагентов.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2024 года, источники РБК сообщали, что сотрудники ФСБ и МВД провели обыски на складах ретейлера. Следователи выявили факты продажи продукции с несуществующими кодами маркировки и вне государственных информационных систем, а также повторные реализации с одинаковыми кодами, уточнял тогда один из собеседников. Сам Павлов обещал «оказать максимальное содействие» в расследовании уголовного дела и выразил уверенность в торжестве «законности и справедливости».