Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов исключен из реестра иностранных агентов Минюста, свидетельствует сообщение ведомства.
В нем указано, что Павлова исключили в связи с «утратой признаков иностранного агента».
Материал дополняется
