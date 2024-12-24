Власти обсудят отказ от модернизации 15 электростанций

Власти подготовили перечень из 15 проектов, которые планируется вывести из программы модернизации тепловых электростанций. Вопрос обсудят на правкомиссии по энергетике

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Правительство подготовило перечень из 15 проектов, которые планируется исключить из программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС), следует из проекта протокола к заседанию правительственной комиссии по электроэнергетике. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Речь идет о таких проектах, как Воронежская ТЭЦ-1 (АО «Квадра»), Невинномысская ГРЭС (ПАО «ЭЛ 5-Энерго»), Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 (ПАО «ТГК-2»), Автозаводская ТЭЦ (АО «ЕвроСибЭнерго»), Ново-Кемеровская ТЭЦ, Томь-Усинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-3, Беловская ГРЭС (ООО «СГК»), Сургутская ГРЭС-1 (блок 2) и Сургутская ГРЭС-1 (блок 12) (ПАО «ОГК-2»), Ижевская ТЭЦ-2, Самарская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») и Нижнекамская ТЭЦ-2 (ООО «Нижнекамская ТЭЦ»).

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго и НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков).

Что такое КОММод Программа модернизации ТЭС стартовала в 2019 году. Она предполагает замену либо реконструкцию основного оборудования более 40 ГВт мощностей в течение десяти лет — с 2022 по 2031 год. Ее финансирование осуществляется за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность. По данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), в рамках КОММод реализуется 127 проектов суммарной установленной мощностью 26,8 ГВт.

Почему откажутся от проектов

Как следует из материалов к правкомиссии, в Минэнерго поступили обращения от энергокомпаний о невозможности реализации перечисленных проектов за счет предусмотренной ранее платы с оптового рынка.

Ведомство ранее неоднократно говорило о наличии подобных обращений. Так, в феврале директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов сообщал, что министерство прорабатывает возможность отказа от реализации 17 проектов модернизации ТЭС мощностью 2,13 ГВт, выбранных в рамках КОММод. «Где-то это непоставка [оборудования] в срок, где-то это рост стоимости оборудования такой, который в принципе делает проект убыточным, компании готовы отказаться от них полностью. Понятно, что с выплатой штрафов, этот вопрос обсуждается», — говорил Максимов.

Будущие отборы

Чтобы оптимизировать условия КОММод под реалии на рынке, Минэнерго разработало проект постановления правительства, рассчитывая уже в этом году провести отбор по обновленным параметрам. Документ предполагал индексацию максимального порога капитальных затрат в среднем в 2,9 раза и проведение, помимо общего, залпового отбора проектов с газовыми турбинами российского производства (ГТУ) на 2028–2030 годы суммарно в объеме до 5 ГВт.

Однако это постановление до сих пор не принято, и запланированный на декабрь конкурс в итоге проводился по старым параметрам. Согласно сообщению «Системного оператора», ценовые заявки подали три участника по четырем генерирующим объектам общей установленной мощностью 2060 МВт (1160 МВт — в первой ценовой зоне, 900 МВт — во второй ценовой зоне). В итоге в предварительный перечень вошло два проекта ПАО «Юнипро» (на Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС) и один ПАО «ЭЛ5 Энерго» (на Среднеуральской ГРЭС). Общая установленная мощность по ним составляет 1960 МВт.

Как сообщил 19 декабря замминистра энергетики Евгений Грабчак, Минэнерго в целом удовлетворено результатами конкурса, поскольку даже по старым правилам было отобрано около половины годовой квоты. При этом остальную часть перенесут на будущий год, и если новые правила уже будут приняты, то конкурс состоится по ним. Ожидается, что КОММод с поставкой мощности в 2029 году пройдет в апреле.

Будет ли вновь разыграна на КОММод мощность, высвободившаяся после отказа энергокомпаний от 15 проектов, пока неизвестно. По данным источника РБК на рынке, еще летом такая опция обсуждалась в Минэнерго. Тогда ведомство планировало просчитать целесообразность и оптимальный порядок возврата свободных объемов в конкурсный отбор.

Каким будет влияние на рынок

На данный момент программа модернизации ТЭС значительно сокращена, отмечает Наталья Высоковских, главный инженер проектов по направлению «Энергетика» компании «Уралэнерготел». «Тем не менее я бы смотрела в будущее без негатива: привлечение частных инвестиций в текущих условиях просто необходимо. Кто готов вкладываться в генерацию (считай, в экономику нашей страны) — тот получает преференции. И чем быстрее мы введем в эксплуатацию даже вышеуказанные мощности, тем ближе будет итог», — отмечает она. Высоковских при этом допускает, что энергокомпании смогут избежать штрафов за невыполненные проекты.

В пресс-службе «Системного оператора» (СО) заверили РБК, что отказ от перечисленных проектов не приведет к сбоям в работе энергосистемы. «Действующая программа модернизации предполагает замещение элементов основного оборудования объектов генерации, выполняемое с минимальным изменением мощности электростанций до и после реализации проекта. Поэтому отказ от реализации небольшой части проектов модернизации не создаст рисков для надежной работы энергосистемы в краткосрочной перспективе, поскольку действующее оборудование не выводится из эксплуатации, а существующие мощности остаются в энергосистеме», — пояснили в СО.

В то же время в ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) сообщили РБК, что вывод из модернизации такого значительного объема генерации «выглядит странным и непоследовательным». Там объясняют, что обстоятельства включения объектов в список — высокий износ, аварийность, растущий непокрываемый дефицит — не изменились, а в некоторых случаях ухудшились. «На наш взгляд, решение об отказе противоречит первоначальному обоснованию модернизации. Для страховки от таких противоречивых поступков необходимо сделать недопустимым участие объектов, по которым компании отказались выполнить свои добровольные обязательства, в возможных будущих отборах по схеме КОММод. То есть они должны попасть в аналог реестра недобросовестных поставщиков», — заключили в АСПЭ.