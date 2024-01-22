Учредителю «Академии частного инвестора» запросили срок за мошенничество

Гособвинение потребовало приговорить к шести годам колонии бизнес-тренера, учредителя «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выступая в прениях сторон, прошедших в Пресненском суде Москвы, гособвинитель заявил, что считает вину Ховратова в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК), полностью доказанной. Представитель прокуратуры запросил для обвиняемого шесть лет колонии общего режима.

Адвокаты бизнес-тренера настаивали на оправдательном приговоре. Юристы заявили, что эпизоды, которые вменяются их подщаитному, относятся к гражданско-правовой сфере. Кроме того, подсудимый уже полностью возместил ущерб потерпевшим.

Общая сумма по всем пяти эпизодам мошенничества составляет чуть больше 120 тыс. руб., отмечает «Коммерсантъ». Это гораздо ниже минимальной — 1 млн руб., с которой начинается, согласно УК, отсчет особо крупного ущерба по делам о мошенничестве. Следователи, по данным источников газеты, объясняют это тем, что в будущем сумма ущерба должна возрасти.

Ховратов основал «Академию частного инвестора» в 2018 году. Он также занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами. Уголовное дело в отношении Ховратова завели в феврале 2022 года, в марте суд отправил его в СИЗО.

Целями работы «Академии частного инвестора» на сайте организации названы «просвещение минимум 15% населения планеты по финансовой и инвестиционной грамотности», воплощение в жизнь «программы НЭЭМи (Новой Экономической Эволюции Мира)», а также формирование «класса многопрофильных инвест-консультантов, от 10 млн человек по всему миру». Утверждается, что курсы «Академии» с 2011 года прошли 1,6 мл человек из 180 стран.