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Бизнес ,  
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Чистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29%

По итогам 2019 года чистая прибыль «Роснефти» составила 708 млрд руб. Ее рост в компании объяснили в том числе снижением финансовых и прочих расходов
Роснефть ROSN ₽461,65 +2,09% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, составила 158 млрд руб, что почти на 30% ниже результата, достигнутого в октябре—декабре 2018 года (225 млрд руб.). В то же время по итогам 2019 года в целом чистая прибыль в рублевом выражении выросла на 29%, с 549 млрд руб. до 708 млрд, следует из отчета компании, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Увеличение чистой прибыли по итогам года в сообщении пресс-службы «Роснефти» объясняется положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых и прочих расходов.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в 2019 году компания «была вынуждена работать в контексте целого ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей», к числу которых он отнес, в частности, волатильность рыночных цен на нефть. На финансовые показатели «Роснефти», по словам Сечина, оказало давление регулирование государством цен на нефтепродукты, а ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» не позволило в полной мере реализовать «потенциал производственных мощностей».

«Тем не менее 2019-й год оказался успешным с точки зрения финансовых показателей компании», — сказал Сечин, отметив, что во втором полугодии чистая прибыль «Роснефти» выросла более чем в полтора раза. По словам главы компании, это позволит ускорить увеличение дивидендов, так что их размер по отношению к средней цене акций в 2019 году может составить около 8%.

«Роснефть» еще в конце 2017 года утвердила новую дивидендную политику, в соответствии с которой акционерам компании выплачивается 50% прибыли по МСФО, и с тех пор выполняет эти требования. По итогам первой половины 2019 года на выплату дивидендов акционерам компании было направлено около 163 млрд руб. — 50% ее чистой прибыли по МСФО. С учетом того, что по итогам года чистая прибыль составила 708 млрд руб., по итогам второй половины 2019 года акционерам может быть выплачено в виде дивидендов порядка 191 млрд руб. Такая выплата может установить новый рекорд по размеру полугодовых дивидендов в истории компании.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Роснефть», отчетность
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