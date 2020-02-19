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СМИ узнали о проверке Boeing 737 МАХ из-за посторонних предметов в баках

Проверка затронет более 400 самолетов. У некоторых в баках нашли рабочие инструменты. Самолеты 737 МАХ временно не выпускаются с января 2020 года из-за проблем с бортовой системой, приведшей к крушению двух самолетов
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Boeing 737 МАХ (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 самолетов модели 737 МАХ после того, как в топливных баках нескольких лайнеров были обнаружены посторонние предметы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о проверке, и внутренние распоряжения компании.

По данным издания, в баках были найдены фрагменты инструментов и тряпки, что могло создать угрозу безопасности во время эксплуатации самолета.

Вице-президент Boeing и руководитель программы 737 МАХ Марк Йенкс уже сообщил сотрудникам компании, что наличие посторонних предметов в топливных баках «абсолютно неприемлемо», утверждает агентство, ознакомившееся с письмом Йенкса. Компания проведет дополнительные проверки процесса сборки самолетов.

Как сообщает Bloomberg, посторонние предметы были найдены в уже готовых, но еще не поставленных покупателям лайнерах.

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Федеральная авиационная администрация (ФАА) США, которая регулирует все аспекты гражданской авиации в стране, сообщила Би-би-си, что в курсе проблем с 737 МАХ. «[ФАА] усилила наблюдение [за продукцией Boeing] после сообщений о внутренней проверке и примет дальнейшие меры, основываясь на ее результатах», — сказали в администрации.

Boeing приостановила производство 737 МАХ после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии, в марте 2019 года — в Эфиопии. Все находящиеся на бортах погибли, суммарно это 346 человек. По мнению следователей, причиной крушений стали недостатки новой бортовой системы MCAS, которая должна была предотвратить сваливание самолета. После этого многие эксплуатанты, в том числе Россия, США и страны Евросоюза, отказались от использования модели 737 МАХ. Производство Boeing 737 МАХ было остановлено с января 2020 года. 21 января компания заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возобновление эксплуатации 737 МАХ до середины 2020 года.

В конце января Boeing сообщил о рекордных убытках в 2019 году из-за проблем с лайнером.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Boeing, проверка
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