СМИ узнали о проверке Boeing 737 МАХ из-за посторонних предметов в баках

Проверка затронет более 400 самолетов. У некоторых в баках нашли рабочие инструменты. Самолеты 737 МАХ временно не выпускаются с января 2020 года из-за проблем с бортовой системой, приведшей к крушению двух самолетов

Boeing 737 МАХ (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 самолетов модели 737 МАХ после того, как в топливных баках нескольких лайнеров были обнаружены посторонние предметы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о проверке, и внутренние распоряжения компании.

По данным издания, в баках были найдены фрагменты инструментов и тряпки, что могло создать угрозу безопасности во время эксплуатации самолета.

Вице-президент Boeing и руководитель программы 737 МАХ Марк Йенкс уже сообщил сотрудникам компании, что наличие посторонних предметов в топливных баках «абсолютно неприемлемо», утверждает агентство, ознакомившееся с письмом Йенкса. Компания проведет дополнительные проверки процесса сборки самолетов.

Как сообщает Bloomberg, посторонние предметы были найдены в уже готовых, но еще не поставленных покупателям лайнерах.