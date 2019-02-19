МТС продаст АФК «Система» свою долю в Ozon

«Система» купит у мобильного оператора МТС 18,7% акций Ozon за почти 8 млрд руб. В итоге доля АФК в интернет-ретейлере превысит 19%

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АФК «Система» приобретает у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited, об этом говорится в сообщении мобильного оператора, поступившем в РБК. Сумма сделки составит 7,9 млрд руб. Таким образом, МТС полностью выйдет из капитала онлайн-ретейлера. Доля «Системы» после закрытия сделки (ожидается в начале марта текущего года) составит 19,3%.

Акции будут переданы АФК через Dega Retail Holding Limited, дочернюю компанию МТС.

МТС напоминает, что вошла в состав Ozon в 2014 году, купив 10,8% акций за 2,7 млрд руб., впоследствии доля была увеличена до 18,69% в результате нескольких сделок с миноритариями компании и участия в ряде раундов по увеличению уставного капитала ретейлера. По данным оператора, общий объем инвестиций в Ozon составил почти 6 млрд руб.

«Но текущая акционерная структура Ozon не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, что осложняет возможность значимой интеграции сервисов Ozon в экосистему МТС», — цитирует МТС вице-президента по стратегии и развитию компании Александра Горбунова.