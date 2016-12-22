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Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon
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Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon
Бизнес, 02:16
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Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon

Sistema_VC стала третьим крупнейшим акционером онлайн-ретейлера Ozon. Это произошло благодаря тому, что венчурный фонд выкупил 7% акций у текущих акционеров и увеличил свою долю в компании до 16,3%, говорится в сообщении Sistema_VC, с которым ознакомился РБК.

По словам управляющего партнера АФК «Система» (основного инвестора Sistema_VC) Александра Каткова, в фонде рассчитывают на дальнейший рост Ozon, учитывая​ в том числе потенциал рынка и развитую логистическую инфраструктуру.

Крупнейшими акционерами Ozon являются Baring Vostok Capital Partners и МТС.

Фонд Sistema_VC основан в 2016 году АФК «Система», соинвесторами фонда выступают Сбербанк и «Магинвест», объем фонда — 10 млрд руб. Всего в портфеле фонда 15 компаний, среди которых маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo, Mel Science, DataSine.

В конце ноября «Коммерсантъ» сообщал о планах Ozon привлечь в следующем году $200 млн в ходе инвестраунда. В руководстве компании заявили, что деньги пойдут на развитие ИТ-направления и цепи поставок в компании, тандем которых необходим для «перспективного крупного игрока e-commerce».

Теги: АФК Система , Ozon.ru
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