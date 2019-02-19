АФК «Система» купила акции девелопера Etalon Group почти за $227 млн

АФК «Система» купила акции девелопера Etalon Group почти за $227 млн

АФК «Система» Владимира Евтушенкова купила 25% акций девелоперской компании Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. Сумма сделки составила ​​$226,6 млн, об этом сообщается на сайте корпорации. Заренков был крупнейшим акционером «Эталона» (ему принадлежало 30,7% акций), таким образом, теперь крупнейшим стала АФК.

Ранее «Система» объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже компании «Эталон» 51% акций АО «Лидер-Инвест» — дочерней компании АФК. Сумма этой сделки составит более 15 млрд руб.

«Объединение активов и экспертизы менеджмента Etalon Group и «Лидер-Инвест» позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв. м», — сообщил президент «Системы» Андрей Дубовсков, его слова приводятся в сообщении корпорации.

Основатель группы «Эталон» Вячеслав Заренков покинул пост председателя совета директоров девелопера после сделки, говорится в сообщении на сайте компании. Также указано, что семья Заренкова сохраняет миноритарный пакет акций девелопера в размере 5,7%.