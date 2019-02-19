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АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»
Девелоперская компания «Эталон» за 15,2 млрд руб. купит контрольный пакет акций контролируемого АФК «Система» девелопера «Лидер-Инвест». При этом интерес к приобретению доли в «Эталоне» АФК «Система» сохранит, заявили в компании
Фото: Олег Яковлев / РБК

Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест». Об этом говорится в сообщении на сайте «Эталона». Сумма сделки составит 15,2 млрд руб. Формально акции, согласно ей, выкупит «дочка» «Эталона» — АО «ГК «Эталон».

Сделку, по информации пресс-службы, уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Покупка акций будет профинансирована за счет долгосрочного кредита от Сбербанка. «Завершить интеграцию» «Лидер-Инвеста» группа «Эталон» намерена в третьем квартале 2019 года, указали в компании. Остальных деталей о соглашении там не привели.

Объявление о сделке «Эталона» и АФК «Система» появилось на фоне сообщений о планах «Лидер-Инвеста» купить акции Группы «Эталон». Об этом ранее писали Reuters, «Ведомости» и «Коммерсантъ». Подобная перспектива обсуждается с июля прошлого года. По словам трех источников Reuters, речь шла о доле в компании Заренкова и его семьи (им принадлежат 30,7% акций девелопера). Сам бизнесмен после сделки должен был остаться владельцем небольшого пакета акций и принимать участие в оперативном управлении компанией, отмечал в феврале неназванный собеседник «Коммерсанта». В целом сделка по вхождению структур АФК «Система» в капитал Группы «Эталон» может завершиться в ближайшее время, писала тогда газета.

Источники «Ведомостей», близкие к сторонам переговоров, при этом замечают: соглашение о покупке доли в «Лидер-Инвесте» — часть глобальной сделки по вхождению АФК «Система» в уставный капитал «Эталона». Сделка по приобретению корпорацией порядка 25% акций «Эталона» у семьи Заренкова, по их данным, может быть закрыта в ближайшее время.

Представитель «Эталона» комментировать это отказался. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов в свою очередь заявил газете, что компания сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне».

Группа «Эталон» была основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Более 60% ее акций в форме глобальных депозитарных расписок торгуется на Лондонской фондовой бирже, еще 5,7% принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners.

«Лидер-Инвест» была создана в 2004 году. Согласно материалам на ее сайте в настоящий момент в ее портфеле 45 проектов общей площадью 3 млн кв. м.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: АФК «Система», «Эталон», Акции
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