«Ведомости» узнали о грядущей продаже «Системе» акций «Эталона»

В ближайшее время почти 30-процентный пакет акций девелоперской группы «Эталон» Вячеслава Заренкова поменяет владельца, узнали «Ведомости». Покупателем выступает одна из структур АФК «Система»

Вячеслав Заренков (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Одна из структур АФК «Система» договорилась о покупке большей части акций девелоперской группы «Эталон», принадлежащей семье бизнесмена Вячеслава Заренкова, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. По словам собеседников издания, стороны уже договорились об основных параметрах сделки, о ней может быть объявлено уже в ближайшие дни

Семье Заренкова, основателя «Эталона», принадлежит 30,7% акций девелопера, однако АФК «Система» не намерена выкупать полный пакет, уточнили источники. Владельца сменят менее 30% акций, что позволит «Системе» не делать обязательной оферты о покупке долей других акционеров. Официальное объявление о сделке может последовать после заседания совета директоров «Эталона», которое должно состояться 9 ноября.

Изданию не удалось получить официальное подтверждение этой информации от участников сделки. ​

Более 60% акций «Эталона» в форме глобальных депозитарных расписок торгуется на Лондонской фондовой бирже, еще 5,7% принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners. Сумму сделки собеседники издания не назвали, однако исходя из котировок на бирже газета делает предположение, что пакет семьи Заренкова стоит около $192,9 млн.

Группа «Эталон» была основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. По данным компании, ее выручка в 2017 году составила 70,6 млрд руб., EBITDA — 13,2 млрд руб.

В ноябре 2017 года фонд Baring Vostok и семья основателя девелоперской компании Etalon Group Вячеслава Заренкова продали 28 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции девелопера на Лондонской бирже. Проданные расписки составили около 9,5% от капитала компании, в итоге компания увеличила free float до 61,4%. Цена размещения составила $3,4 за расписку. Общая стоимость проданных акций составила $95,2 млн.

Управляющая компания ГК «Эталон» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России и работает на рынке жилой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В группу, в частности, входит петербургский строительный холдинг «ЛенСпецСМУ», а также другие предприятия, реализующие все стадии инвестиционно-строительного процесса, — от освоения земельного участка до эксплуатации готовой недвижимости.