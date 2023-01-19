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Адвокат рассказал, что прочитал Маск перед твитом об акциях Tesla по $420

Миллиардер решил опубликовать твит о приватизации Tesla «за долю секунды», читая FT. Акционеры, потерявшие из-за этого прибыль, подали на него в суд, финрегулятор США выписал компании и Маску штрафы по $20 млн на каждого
Tesla TSLA $127,7 -3,1% Купить
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Решение сделать публикацию в Twitter о намерении приобрести акции Tesla для приватизации предприниматель Илон Маск принял после прочтения статьи в Financial Times, сообщил адвокат миллиардера Алекс Спиро во время судебного заседания в Сан-Франциско, пишет FT.

Речь идет о твите 2018 года. По словам защитника, Маск отправил твит по дороге в аэропорт, находясь в автомобиле, решение он принял «за долю секунды». Статья в FT касалась того, как государственный инвестфонд Саудовской Аравии (PIF) незаметно приобрел долю в размере $2 млрд в Tesla. За несколько дней до этого Маск встретился с представителями PIF для обсуждения приватизации Tesla, из-за чего во время прочтения статьи у него возникло опасение, что подробности этой встречи тоже вскоре будут опубликованы.

«В спешке он использовал неправильные слова <...>. Он не планировал публиковать это в Twitter», — заверил адвокат Маска.

Судебное разбирательство, на котором выступил адвокат миллиардера, инициировано акционерами, обвинившими Маска в манипулировании стоимостью акций Tesla с помощью твитов. Один из них, которого касались пояснения защитника, был следующего содержания: «Я рассматриваю возможность приватизации Tesla по цене $420. Финансирование обеспечено». После этого акции компании подорожали, однако сделка, которая бы означала 20%-ю премию к цене акций на тот момент, не состоялась, их стоимость резко упала.

Адвокаты истцов подчеркнули, что обычные инвесторы потеряли миллионы долларов, заявления Маска они назвали «бессвязными, неполными и иллюзорными». «Когда генеральный директор публичной компании, такой как Tesla, лжет о своей компании и причиняет вред инвесторам, очень важно, чтобы он понес ответственность за тот вред, который он причиняет», — заявил на заседании ведущий адвокат истцов Николас Порритт.

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Представители Маска настаивают, что фраза «финансирование обеспечено» не означает, что тот обеспечил финансирование, а говорит о намерении миллиардера, получив согласие со стороны саудовского инвестфонда. Маск считает, что суд в Сан-Франциско будет относиться к нему предвзято из-за недавних массовых увольнений в Twitter, чей офис расположен в этом городе. Миллиардер попросил перенести разбирательство в западный Техас, куда Tesla перенесла свою штаб-квартиру из северной Калифорнии около года назад.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США однако оштрафовала Маска и Tesla на $20 млн с каждого и потребовала от миллиардера отставки с поста главы компании.

Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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