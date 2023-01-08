Илон Маск усомнился в непредвзятости суда в Сан-Франциско

Группа акционеров Tesla подала в суд на Маска, обвинив его в «беспорядочных» твитах, повлиявших на стоимость акций. Бизнесмен попросил перенести слушание из Сан-Франциско, поскольку присяжные там могут быть настроены против него

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Американский бизнесмен Илон Маск попросил перенести предстоящее судебное разбирательство по делу о мошенничестве с акционерами Tesla из Сан-Франциско, поскольку присяжные в регионе, как он полагает, будут настроены против него из-за недавних увольнений в Twitter. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление адвокатов Маска.

«Значительная часть присяжных заседателей в Сан-Франциско, вероятно, будет иметь личную и материальную предвзятость против г-на Маска в результате недавних увольнений в одной из его компаний, поскольку отдельные потенциальные присяжные заседатели — или их друзья и родственники — могли пострадать лично», —говорится в заявлении.

По данным агентства, миллиардер попросил перенести судебное разбирательство в западный Техас, куда Tesla перенесла свою штаб-квартиру из северной Калифорнии около года назад.

Группа акционеров Tesla подала в суд на Маска в 2021 году. Предпринимателя обвинили в «беспорядочных» твитах, из-за которых акции компании подвергались постоянным колебаниям. В частности, они помнили об эпизоде в августе 2018-го, когда Маск написал, что хочет сделать Tesla частной компанией, заплатив инвесторам по $420 за акцию, что было выше рыночной цены — в результате бумаги взлетели на 11%. Тогда бизнесмен отделался штрафом на $20 млн и обещанием согласовывать все заявления о Tesla c юристом.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию. После этого он направил ультиматум сотрудникам компании, призвав их быть готовыми работать «долгие часы работы с высокой интенсивностью». Спустя месяц новый глава компании уволил половину из 7500 тыс. сотрудников Twitter, утверждали источники Bloomberg и Financial Times.

Сокращениями персонала бизнесмен пытается снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил. «К сожалению, у компании нет выбора, так как она теряет более $4 млн в день», — написал Маск в Twitter в конце ноября по поводу увольнений.