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«Чародейка» и «Чудофея» довели кондитеров до суда

Производитель «Чародейки» отсудил у «Фили-Бейкер» 10,8 млн руб. за дизайн упаковки торта
«Фили-Бейкер» выплатил компенсацию кондитерско-булочному комбинату «Черемушки» за нарушение авторских прав на дизайн упаковки торта «Чародейка». Суд посчитал, что компания скопировала оформление фирменного торта конкурента
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Московский кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» отсудил у производителя кондитерских изделий «Фили-Бейкер» 10,8 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на дизайн упаковки торта. В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции вынес решение, подтвердившее сентябрьское решение Арбитражного суда города Москвы, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Поводом для судебного разбирательства стали права на дизайн упаковки торта «Чародейка», который выпускает кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Как следует из материалов дела, в сентябре 2020 года комбинат обнаружил в торговых сетях торт под названием «Чудофея» производства ООО «Фили Бейкер» и посчитал, что упаковка повторяет дизайн его фирменного торта.

В феврале 2022 года комбинат «Черемушки» обратился в Арбитражный суд Москвы, потребовав взыскать с «Фили-Бейкер» компенсацию 10,8 млн руб. за нарушение его авторских прав. За основу расчета была взята рыночная стоимость права использования дизайна упаковки торта «Чародейка», который был в обороте в 2021 году — ее Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности оценил в 5,4 млн руб., а производитель потребовал за нарушение компенсацию в двухкратном размере стоимости.

В ходе разбирательства суд установил, что торт «Чародейка» был введен в оборот раньше, чем «Чудофея». Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» выпускал торт «Чародейка» с 1975 года, что подтверждается материалами СМИ — о нем неоднократно писали газеты, например «Вечерняя Москва» (выпуски 24 октября 1979 года, 17 октября 1981-го, 16 февраля 1983-го) «Московская правда» (выпуски 8 июля 1986-го, 21 декабря 1989-го). Торт всегда был визитной карточкой предприятия — сейчас он продается на всей территории России, а также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, говорится в материалах дела.

Исключительное право на дизайн упаковки «Чародейки» комбинату передал на основании договора от 2018 года его автор — акционер «Черемушек» Сергей Щедрин. «Фамилия и инициалы С.А. Щедрина указаны на эскизах и экземпляре произведения дизайна упаковки торта «Чародейка», который он передал АО «КБК «Черемушки» согласно договору внесения вклада в имущество акционерного общества», — указано в материалах дела. Созданное Щедриным произведение дизайна упаковки торта «Чародейка» было заявлено «Черемушками» на регистрацию в качестве промышленного образца.

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Арбитражный суд Москвы признал доводы истца обоснованными и согласился, что дизайн упаковки торта «Чудофея» представляет собой переработку дизайна «Чародейки». Упаковки обоих продуктов имеют одинаковый размер, и на них доминирует один элемент дизайна — расположенное в центральной части изображение покрытого шоколадной глазурью круглого торта с вырезом, где помещается треугольный ломтик того же торта и видна внутренняя часть — толстый слой крема между двумя слоями бисквита. Названия тортов — «Чародейка» и «Чудофея» воспринимаются как семантически похожие, так же как и слоганы «Любимая классика» на одной упаковке и «Любимая с детства» — на другой, упоминается в решении суда от 16 сентября 2022 года.

Вывод, что в оформлении упаковки торта «Чудофея» есть признаки имитации внешнего вида упаковок торта «Чародейка», подтвердили эксперты Союза дизайнеров России и результаты соцопроса, следует из материалов суда. Согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 68% опрошенных посчитали дизайн упаковки торта «Чудофея» не самостоятельным произведением, а переработанным дизайном «Чародейки», а 73% опрошенных сочли, что упаковка «Чудофеи» подражает внешнему виду упаковки «Чародейки» с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности товаров в этих упаковках одной линейке.

«Фили-Бейкер» с решением суда первой инстанции не согласился и в сентябре 2022 года обжаловал его в Девятом арбитражном апелляционном суде, но тот решил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель булочно-кондитерского комбината «Черемушки» сообщил РБК, что разбирательство по старой упаковке торта «Чудофея» исчерпано, а «Фили-Бейкер» выплатил комбинату установленную решением суда компенсацию. РБК направил запрос в компанию «Фили-Бейкер».

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
кондитерские изделия булочно-кондитерский комбинат авторские права Иск
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