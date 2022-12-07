Покупатель заводов Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Бизнес Fazer в России работал неэффективно из-за решений местного менеджмента, заявил РБК новый владелец активов финской компании Алексей Тулупов. Он планирует отказаться от неприбыльных товаров, сократив ассортимент в 2,5 раза

Алексей Тулупов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Из-за того, что головной офис Fazer не контролировал сотрудников в России, компания недополучала прибыль. Об этом заявил в интервью РБК Алексей Тулупов, владелец булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который весной 2022 года купил российский бизнес финской компании Fazer.

Финская компания с более чем 130-летней историей работала в России с 1997 года. В результате сделки с Fazer «Коломенский» получил три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве, на которых в общей сложности работали 2,3 тыс. человек.

По словам Тулупова, Fazer закупала сырье и материалы для своего производства в России в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». «Так происходило потому, что финны не контролировали сотрудников. У меня есть мое мнение, что это было воровство или идиотизм, но оно не доказано судом», — отметил Тулупов. Предпринимать утверждает, что на площадке Fazer, которая производила в 1,5 раза меньше, чем на площадке «Коломенского», работало в 1,5 раза больше сотрудников. «Ничего удивительного, что прибыль там была минимальная», — отмечает Тулупов. РБК направил запрос представителю Fazer.

Выручка головной компании финского холдинга — ООО «Хлебный дом» (ранее — ООО «Фацер») — составила по итогам 2021 года 14,1 млрд руб., чистая прибыль — 176,6 млн руб. На Россию приходилось 13% выручки финского холдинга. Выручка «Коломенского», по данным СПАРК, составила 14,2 млрд руб., чистая прибыль — 776,5 млн руб. По итогам 2022 года она должна удвоиться, достигнув 31,2 млрд руб., прогнозирует Тулупов.

К финансовым проблемам хлебопекарных предприятий, по мнению бизнесмена, приводят прежде всего недальновидные коммерческие решения. Работу российских заводов Fazer «Коломенский» планирует сделать более эффективной — для этого планируется в 2,5 раза сократить количество так называемых единиц складского учета (stock keeping unit, SKU). Их останется около 100. «Мы будем отказываться от продуктов, на которых производство не зарабатывало, а теряло деньги», — говорит Тулупов. При покупке Fazer у компании оказалось в три раза больше наименований товаров, чем у «Коломенского». «Но в этом нет смысла, потому что каждый продукт нужно продвигать, чтобы он был узнаваемым», — рассказывает он.

Производство отдельных товаров новый собственник, наоборот, будет расширять. Например, планируется в три раза нарастить производства десертов «Ягодное лукошко». «У них были мощности [по производству «Ягодных лукошек»] загружены только на 24%. Просто какое-то финансовое преступление!» — удивляется Тулупов. Кроме того, на площадках Fazer планируется возобновить производство замороженной пиццы, а также развивать производство замороженных хлебных полуфабрикатов, которые могут поставляться в сети, отели и рестораны.

За последние годы затраты пекарей сильно выросли, а доходы, наоборот, сильно упали, говорил в начале 2022 года предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Из-за подорожания сырья Fazer в январе 2022 года даже объявляла о намерении повысить отпускные цены на 16–30%.