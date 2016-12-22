Инвесткомитет «Роснефти» решил отказаться от участия в аукционе АЛРОСА

Инвестиционный комитет «Роснефти» решил отказаться от участия в объявленном аукционе на газовые активы алмазодобывающей компании АЛРОСА, говорится в сообщении на сайте компании. Ранее ФАС начала проверку условий аукциона после жалобы «Роснефти».

В компании отметили, что «Роснефть» не получила уведомления об изменении условий аукциона, хотя «направила продавцу и регуляторам свои предложения по изменению условий аукциона с целью обеспечения его прозрачности, конкурентности и бюджетной эффективности».

В сообщении отмечается, что существует риск списания части запасов после приобретения активов «на основе имеющейся и неопровергнутой предварительной геологической информации». При этом Роснедра подтвердили, что переоценка выставленных на продажу ресурсов проводиться не будет. В то же время условия аукциона предполагают отказ от каких-либо претензий покупателя, в том случае, если «качество приобретенных активов окажется не соответствующим характеристикам, заявленным продавцом».

«В связи с вышеизложенным, с целью защиты интересов акционеров 10 января 2018 года руководством компании принято решение о неучастии в указанном аукционе», — сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Накануне об отказе от участия в аукционе заявлял пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, назвавший возможную сделку «авантюрой». «Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас», — заявил он.

Речь идет о планируемой продаже непрофильных активов алмазодобывающей компании — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Интерес к их приобретению высказали «Роснефть», НОВАТЭК и структура Газпромбанка — ООО «Статус», подавшие заявки на участие в аукционе.

В «Роснефти» в конце декабря подвергли критике условия аукциона, назвав его непрозрачным и нарушающим закон о конкуренции.

В ФАС уже заявили, что условия аукциона могут быть изменены по итогам проверки. Глава ведомства Игорь Артемьев подчеркнул, что в случае обнаружения нарушений конкурс может быть проведен повторно.