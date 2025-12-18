Клячин продал Sminex участок рядом с офисом «Яндекса» в Хамовниках

Sminex выкупил у структуры Александра Клячина земельный участок рядом с деловым кварталом «Красная роза» в Хамовниках. Здесь он построит элитный жилой комплекс, инвестиции в возведение которого оцениваются более чем в ₽10 млрд

Девелопер Sminex закрыл сделку по покупке двух земельных участков общей площадью 0,6 га, которые расположены на улице Льва Толстого, 14 в Хамовниках. Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке жилой недвижимости, работавшие с данным активом. Предыдущим собственником площадок, по их словам, выступала структура бизнесмена и владельца Azimut Hotels Александра Клячина. Она уже некоторое время искала покупателя на эту территорию, указывают собеседники РБК.

Сделка была завершена 16 декабря, следует из данных Единого государственного реестра недвижимости. Представители Sminex и Александра Клячина информацию о ней подтвердили. В пресс-службе девелопера пояснили, что на этом участке появится жилой комплекс, который будет включать в себя три клубных дома. Общая надземная площадь проекта составит 20,3 тыс. кв. м, из них 12,4 тыс. кв. м придется на квартиры, добавили там.

Что известно о площадке

Сейчас на улице Льва Толстого по этому адресу расположен бывший доходный дом Трындиных-Жиро. Он был построен в конце XIX века для владельца крупнейшей в Российской Империи шелкоткацкой фабрики Клода Жиро. А в 1901 году у здания появился новый корпус, над созданием внешнего облика которого работал архитектор Вячеслав Жигардлович.

В 1917 году владельцами доходного дома стала семья Трындиных, которая владела крупнейшей в стране компанией по производству медицинских изделий. А после революции здание, как и расположенная по соседству фабрика, перешло государству. Сейчас в нем расположен бизнес-центр общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Площади в нем сдаются в аренду различным игрокам. В соседнем здании на улице Льва Толстого,16 в БЦ «Красная роза» расположена штаб-квартира IT-компании «Яндекс».

Представитель Sminex пояснил РБК, что проект на улице Льва Толстого будет включать в себя и новое строительство, и реконструкцию. По его словам, фасад доходного дома украшают «изысканные декоративные элементы» — лепные орнаменты с растительными и мифологическими мотивами. Компания планирует сохранить его и вписать в архитектуру проекта, добавил он.

Как оценивают сделку эксперты

Рыночная стоимость площадки с учетом ее расположения может составлять порядка 10-11,5 млрд руб., подсчитал директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Схожую оценку — 10-11 млрд руб. — приводит партнер и директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов. Рывкин добавляет, что финальная капитализация участка всегда зависит от градостроительной проработки и полученного потенциала застройки.

Объем инвестиций в строительство жилого комплекса на улице Льва Толстого (без учета затрат на смену вида разрешенного использования участка, социальных компенсаций и инфляционного удорожания) Рывкин оценивает в 10,56–10,76 млрд руб. Выручка от продажи жилья, по его словам, может составить 35,35 — 36,6 млрд руб. От реализации квартир, нежилых помещений и паркинга в проекте девелопер сможет выручить порядка 40-45 млрд руб., указывает Виноградов.

Решение о покупке площадки опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Приобретение земли в Хамовниках — это всегда ставка на ликвидность и престиж, отмечает Рывкин. Сам район, по его словам, отличается стабильно высоким спросом в премиальном и элитном сегментах. Кроме того, сам проект будет расположен рядом с историческими объектами и деловым центром, включая соседнюю «Красную розу», добавляет эксперт.

Чем занимается Sminex

Девелопер был основан в 2007 году Алексеем Тулуповым. До этого момента он вместе с нынешним акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупов также контролирует крупнейшего производителя хлеба в России — булочно-кондитерский комбинат «Коломенский». Весной 2022 года «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer.

Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. В конце 2022 года он приобрел у банка «Траст» за 38 млрд руб. компанию «Интеко», основанную женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. А спустя два года девелопер стал владельцем застройщика «Инград» — за него он заплатил концерну «Россиум» порядка 40 млрд руб. «Мы хотим развиваться, а каждая такая покупка дает нам возможность сразу существенно вырасти», — рассказывал Тулупов в интервью РБК. Он также пояснял, что в ближайшие несколько лет компания планирует вложить в приобретение новых проектов 150 млрд руб.

Сейчас в портфеле Sminex находится порядка 4,9 млн кв. м недвижимости в стадии строительства и проектирования. Среди проектов девелопера — «Тишинский бульвар» в Электрическом переулке, «Лаврушинский» в Большом Толмачевском переулке, Life Time на улице Сергея Макеева, «Ильинка 3/8» рядом с Кремлем. В Хамовниках компания уже занимается реализацией двух проектов — «Обыденский № 1» в 3-м Обыденском переулке и «Фрунзенская набережная» напротив Парка Горького. Кроме того, Sminex проектирует элитный квартал на Саввинской набережной и премиальный квартал — на Лужнецкой. Интерес к Хамовниках вице-президент по продукту компании Александр Лагутов объясняет тем, что это «один из самых желанных для жизни районов центра Москвы». Здесь расположены ведущие школы, рестораны, набережные и главный спортивный кластер столицы, указывает он.