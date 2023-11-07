«Sminex-Интеко» купила территорию парфюмерной фабрики «Новая Заря»

Девелоперская группа «Sminex-Интеко» выкупила 1,6 га территории парфюмерной фабрики «Новая Заря» на Шаболовке в Москве. На ее месте появится жилой комплекс, а производство духов и косметики перенесут в другие районы или область

Вид на здание фабрики «Новая заря» (на улице Павла Андреева, 23) (Фото: Lesless / wikipedia.org)

Девелоперская компания «Sminex-Интеко» купила территорию фабрики «Новая Заря» в районе Шаболовки (на улице Павла Андреева, 23). Новый владелец планирует построить там премиальный жилой дом, а сама фабрика переедет в другой район Москвы или Подмосковья, рассказали РБК участники сделки. О закрытии сделки, в частности, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ: 30 октября состоялся переход прав на доли в компании ООО «Альфа Инвест» — одного из ключевых акционеров «Новой Зари» — от прежнего бенефициара Антонины Витковской к компании «Sminex-Интеко», подконтрольной Алексею Тулупову.

В «Новой Заре» пояснили, что расположение парфюмерно-косметической фабрики в центральной исторической части города Москвы существенно ограничивает и осложняет ее производственную деятельность. «Мы приняли решение о переносе в 2024 году производственных мощностей фабрики в иные районы города Москвы и Московской области», — заявили в компании, уточнив, что фабрика намерена сохранить рабочие места и имеющиеся трудовые и социальные обязательства перед сотрудниками. В «Новой Заре» добавили, что планируют сохранить производственную линейку и продукцию фабрики. Несмотря на то что девелопер формально приобрел доли в компании-производителе «Новой Зари», заниматься парфюмерно-косметическим бизнесом «Sminex-Интеко» не планирует.

На приобретенном участке площадью 1,6 га на улице Павла Андреева, где сейчас расположена фабрика, «Sminex-Интеко» планирует построить дом площадью 64 тыс. кв. метров. «В нем мы спроектируем квартиры разного формата с функциональными планировками, системами комфорта последнего поколения и видами на Шуховскую башню и исторический центр Москвы», — рассказал вице-президент по продукту «Sminex-Интеко» Александр Лагутов. На первом этаже дома будет располагаться 3,3 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Строительство дома «Sminex-Интеко» планирует начать в 2026 году.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Стоимость участка могла составить не менее 1,5 млрд руб., оценивает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Перенос производства парфюмерно-косметической фабрики эксперт считает экономически эффективным, так как это позволит расширить производственные мощности, дооснастить их оборудованием и привлечь дополнительные средства. «Основные риски — не потерять квалифицированный персонал. При переезде, особенно если локация будет далекая, есть такие риски», — добавляет Бурмистров.

Парфюмерно-косметическая фабрика «Новая Заря» — одна из старейших в Москве. Фабрика была основана в 1864 году французским предпринимателем и парфюмером Генрихом Брокаром. С 1925 года выпускает знаменитые духи «Красная Москва». Современное название фабрика получила в 1922 году.

В 1996 году гендиректором и лицом «Новой Зари» стала парфюмер Антонина Витковская, супруга президента французской Ассоциации парфюмеров Пьера Брюлло (создала духи «Алла» для Аллы Пугачевой, личный одеколон для Юрий Лужкова). В сентябре 2004 года «Новая Заря» стала совместным французско-российским предприятием с новым названием — Nouvelle Etoile. Парфюмерные композиции для ее продукции разрабатываются и закупаются во Франции на фабрике Фрагонар в Граасе, а разливаются на фабрике «Новая Заря» в Москве, указано на сайте компании. Также «Новая Заря» развивает интернет-магазин и фирменную розницу — на текущий момент в Москве работает шесть магазинов. В ассортименте торговой марки «Новая Заря» более 1 тыс. наименований духов, одеколонов, парфюмерных и туалетных вод, а также лосьонов, дезодорантов и средств декоративной косметики.

«Новая Заря» входит в число крупнейших российских производителей парфюмерии и занимает девятую позицию в топ-10 игроков, рассказал РБК источник в индустрии. По словам собеседника РБК, с начала 2023 года компания выпустила 3 млн единиц парфюмерной продукции, на ее долю пришлось 4,5% всего рынка.

Финансовые показатели ООО «Альфа Инвест» за 2022 и 2021 годы в бухгалтерской отчетности не раскрываются. Но у другого юрлица компании — ЗАО «Новая Заря» — выручка за 2022 год, по данным бухгалтерской отчетности компании, составила 767,7 млн руб. (на 20,7% больше показателя за 2021 год), чистая прибыль — 72,4 млн руб. (рост на 48,5%).

Девелоперская компания Sminex была основана Sminex в 2007 году Алексеем Тулуповым. До 2007 года он вместе с нынешним основным акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупов также контролирует булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» — крупнейший производитель хлеба в России. Весной 2022 года «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer.

Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. За 15 лет компания реализовала 25 проектов. В конце 2022 года Sminex приобрел компанию «Интеко» за 38 млрд руб. — сделка стала крупнейшей на рынке недвижимости с 2015 года.