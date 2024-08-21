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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Sminex договорился о покупке девелопера «Инград» у концерна «Россиум»

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Эксклюзивы РБК
Концерн «Россиум» нашел покупателя на девелоперскую компанию «Инград», за которую хотел выручить около 40 млрд руб. Ее новым владельцем станет Sminex, который двумя годами ранее приобрел и застройщика «Интеко»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова договорился с компанией Sminex о продаже ей девелопера «Инград». Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, принципиальные соглашения между сторонами достигнуты, но пока сделка еще не подписана. Ее сумма составит около 40 млрд руб. Кредитную линию для покупки застройщика предоставил Сбербанк, говорит он. Другой собеседник добавляет, что топ-менеджеры Sminex уже фактически контролируют деятельность «Инграда». Часть проектов девелопер будет реализовывать сам, другие, преимущественно в новой Москве и области, выставит на продажу сторонним игрокам, утверждают собеседники РБК. О том, что именно Sminex станет владельцем «Инграда», вечером 20 августа сообщил и телеграм-канал «Канал Петра Монича».

Представитель Sminex и «Инграда» от комментариев отказался. РБК направил запрос в Сбербанк, а также совладельцу «Россиума» Роману Авдееву.

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Фото:pik.ru

«Инград» — один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у него находится 285,6 тыс. кв. м. Общий портфель — более 2,5 млн кв. м недвижимости, сказано на его сайте. Среди его проектов — жилые комплексы RiverSky и Foriver у стадиона «Торпедо», «КутузовGrad» на Кутузовском проспекте, TopHills у станции метро «Нагорная» и другие. Девелопер также планировал строить и жилой комплекс на Лужнецкой набережной в Хамовниках, «Вятская» на севере Москвы, «Филимонковское» в Новой Москве, «Булатниково» в Московской области.

Основной владелец «Инграда» — «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова. Концерн начал искать покупателя на компанию летом 2024 года. В начале июля «Ведомости» сообщали, что на начальном этапе покупку девелопера рассматривали порядка 20 компаний, среди которых были ГК «Самолет», краснодарская Dogma, «Страна девелопмент», Glorax и проч. Впрочем, они впоследствии от приобретения отказались, говорят источники РБК. Также приобретением девелопера интересовалась и структура Сбербанка с партнером, сообщало издание. Впрочем, представители финансовой организации эту информацию опровергали.

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Алексей Тулупов

Sminex был основан в 2007 году Алексеем Тулуповым. До того он вместе с нынешним акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупов также контролирует крупнейшего производителя хлеба в России — булочно-кондитерский холдинг «Коломенский». Весной 2022 года «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer.

Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. В конце 2022 года Sminex приобрел у банка «Траст» за 38 млрд руб. компанию «Интеко», основанную женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. За все время существования обе компании реализовали более 100 проектов площадью 8 млн кв. м. Объединенная компания какое-то время называлась «Sminex-Интеко», однако впоследствии было принято решение вернуться к первоначальному названию. Среди проектов девелопера — жилые комплексы «Лаврушинский» в Большом Толмачевском переулке, «Обыденский № 1» в Хамовниках, «Ильинка 3/8» на одноименной улице.

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Теги
Дарья Молоткова, Петр Канаев Петр Канаев
«Инград» концерн «Россиум» Sminex сделка Девелоперы Роман Авдеев Сбербанк
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