Политика⁠,
0

ЕС в сентябре в 7 раз увеличил закупку лекарств из России

В сентябре Евросоюз резко увеличил закупки российских медикаментов — до €7,6 млн, что в семь раз больше, чем месяцем ранее, и является максимумом с 2020 года, следует из данных Eurostat, передает «РИА Новости».

В месячном выражении поставки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — почти в 5 раз. За девять месяцев импорт из России достиг €26,9 млн евро, что вдвое больше год к году. Основные покупатели — Словения и Венгрия.

Со своей стороны, Россия увеличила закупки лекарств в ЕС, хотя рост небольшой — за три квартала лишь на 1,1%, — до €5,16 млрд.

Крупнейшие поставщики в России — Германия, Нидерланды, Бельгия, Словения и Австрия.

В Думе отказались заложить еще 3,3 млрд руб. на лекарства для диабетиков
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В июле эксперты ИТ платформы В2В-РТС сообщили, что госзакупки медицинских изделий и лекарств продолжают расти: в 2024 году было заключено почти 770 тыс. контрактов на 1,6 трлн руб. (+33%), и при текущем темпе их объем в 2025 году может приблизиться к 2 трлн руб.

