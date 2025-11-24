 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В правительстве поддержали проект о передвижных аптеках

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство России поддержало идею федерального эксперимента с передвижными аптеками, которые будут обслуживать труднодоступные села, где нет стационарных аптек или медицинских учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственные документы.

Эксперимент предполагает внедрение мобильных аптечных пунктов на автомобилях, которые смогут продавать ограниченный перечень лекарств, исключая психотропные препараты, сильнодействующие вещества и лекарства, требующие особых условий хранения.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве правительства.

Законопроект, предложенный депутатом Евгением Нифантьевым («Единая Россия»), предлагает реализовать эксперимент с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Включение регионов в эксперимент будет зависеть от ходатайств губернаторов. Мобильные аптеки будут действовать как подразделения аптечных организаций, с определенными требованиями по выбору препаратов и маршруту работы.

Правительство поддерживает инициативу, но с учетом доработок, в частности, необходимо уточнить требования к передвижным аптекам и порядок их сертификации. Кроме того, сроки вступления в силу поправок должны быть приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Ранее пилотные проекты по мобильным аптечным пунктам уже проводились в некоторых регионах, таких как Хакасия, Красноярский и Краснодарский края.

В 2021 году законопроект был принят Госдумой в первом чтении, однако предусмотренное в нем понятие «передвижной аптечный пункт» вызвало ряд замечаний. В сентябре 2023-го депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились в комитет Государственной думы по охране здоровья с просьбой ускорить введение в правовой режим возможности использования передвижных аптечных пунктов для обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных и труднодоступных сел.

Весной 2024 года Росздравнадзор проводил эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех субъектах —  Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия.

Нифантьев в июне 2024-го сообщил о планах комитета Госдумы по охране здоровья в том же году доработать законопроект и внести его на рассмотрение депутатов.

