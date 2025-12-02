Крупнейшие производители спирта и водки в России решили объединиться
Крупнейший производитель водки «Татспиртпром» и главный поставщик спирта «Росспиртпром» готовятся объединиться. Об этом рассказали четыре источника РБК в алкогольной отрасли и один региональный чиновник. О том, что такое решение принято акционерами двух компаний, сообщило также со ссылкой на свой источник издание «Вечерняя Казань».
О готовящемся объединении с «Росспиртпромом» сотрудников «Татспиртпрома» уже проинформировал в письме генеральный директор компании Руслан Максудов, говорят собеседники РБК. В тексте этого обращения, с которым ознакомился РБК, говорится, что в результате альянса на рынке России образуется «гигант по производству спирта».
Штаб-квартира объединенной группы, как указано в тексте, будет находится в Казани. В рамках единой структуры «Росспиртпром» и «Татспиртпром» будут работать автономно. Но управлять стратегическим развитием группы будет «Татспиртпром», он же будет заниматься развитием ликеро-водочного производства, маркетингом и продажами, а также возможной консолидацией игроков алкогольного рынка. В обращении также поясняется, что на первом этапе после слияния «Татспиртпром» сможет увеличить свои возможности по розливу продукции, «включив в свой контур» имеющиеся профильные активы и бренды «Росспиртпрома».
Один из собеседников РБК на алкогольном рынке утверждает, что возглавит объединенную компанию гендиректор «Татспиртпрома». Другой собеседник уточняет, что в рамках группы татарская компания фактическим займется управлением «Росспиртпромом». Но один из собеседников РБК настаивает на том, что это «не объединение, а покупка — «Росспиртпром» стал совладельцем «Татспиртпрома». По его информации, согласованная оценка — до 20 млрд руб., но средства будут выплачиваться частями в течение нескольких лет.
При этом участникам сделки еще предстоит получить разрешение и решить ряд процедурных вопросов, подчеркивается в письме. «Думаю, не нужно объяснять, какой гигант по производству спирта образуется на рынке России. А спирт — это главный технологический ресурс любой алкогольной компании», — сказано в обращении за подписью Максудова.
Представитель «Татспиртпрома» заявил РБК, что компания не делала «официальных заявлений» об объединении с «Росспиртпромом». В Росалкогольтабакконтроле сообщили, что не комментируют деятельность участников алкогольного рынка. РБК также направил запросы в «Росспиртпром», Минпромторг, Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу.
Чем известен «Татспиртпром»
Компания «Татспиртпром» была учреждена правительством Татарстана в 1997 году. По итогам 2024 года она была крупнейшим производителем водки в России, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. В компанию входят два спиртовых завода, два ликеро-водочных завода, винзавод Vigrosso, дистрибуционная компания «Алкоторг» и логистический центр. В портфеле брендов татарского производителя — водка «Алтай», Tundra, «Ханская», «Старая Казань» и др. В прошлом году «Татспиртпром» также начал производство виски (Fire & Wood и Your Choice), а еще рома Cubana Cultura.
Выручка «Татспиртпрома» в 2024 году составила 18,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб., следует из его бухгалтерской отчетности. По данным Forbes, компания по итогам того года занимала четвертое место по объему выручки среди производителей алкоголя.
В июле прошлого года глава «Татспиртпрома» говорил в интервью РБК, что на алкогольном рынке наблюдается профицит мощностей, из-за чего «в ближайшие два-три года рынок будет консолидироваться». Максудов рассказывал, что «Татспиртпром» рассчитывает расширять собственные мощности в первую очередь за счет сделок по слиянию-поглощению, а не строительства производственных мощностей с нуля. Среди приоритетных для развития регионов он называл центральную часть России, в том числе Москву и Подмосковье, а также Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.
С «Росспиртпромом» у «Татспиртпрома» были тесные контакты еще до его приватизации, после передачи компании в частные руки они продолжились с новым менеджментом, отмечал в разговоре с РБК Максудов.
Что такое «Росспиртпром»
«Росспиртпром» — крупнейший в России поставщик этилового спирта из пищевого сырья, говорится на сайте компании. Изначально государственное предприятие, созданное в конце 2000 года с целью объединить все принадлежавшие государству пакеты акций спиртовых и ликеро-водочных заводов.
Обсуждение приватизации предприятия началось еще в 2005 году: на тот момент ФГУП от имени государства управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны. В 2009 году предприятие преобразовали в одноименное ОАО (позднее оно стало АО). В конце 2015 года в правительстве решили, что «Росспиртпром» прекратит производство всех видов алкоголя и продолжит заниматься исключительно спиртом. Принадлежавшие ему непрофильные заводы и производства ликеро-водочной продукции «Росспиртпром» должен был закрыть или продать. Вместо них в 2016 году предприятие купило восемь спиртовых заводов.
Приватизация «Росспиртпрома», обсуждавшаяся почти 20 лет, состоялась в 2024 году: он был продан Росимуществом за 8,3 млрд руб. Покупателем стало ООО «Бизнес-Альянс», бенефициаром которого тогда выступал Владимир Акаев, партнер экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова (ему принадлежало 99% компании). На текущий момент структура владельцев изменилась: 51% «Бизнес-Альянса» контролирует закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Батман», у Акаева остается 49%.
Из восьми спиртовых заводов три находятся в Тульской области, два — в Северной Осетии, остальные три — в Курской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской Республике, следует из информации на сайте компании. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Татспиртпрома» выросла в 2024 году на 23% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 2,2 млрд руб.
