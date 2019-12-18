Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам

Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам

Высвободившиеся средства авиакомпания планирует направить на расчеты с поставщиками топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу в зимний период

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Utair решила отложить выплату процентов по семилетним кредитам и займам. В сообщении компании отмечается, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы в зимний период — освободившиеся средства будут направлены на расчеты с операторами технического обслуживания, поставщиками топлива и коммерческими контрагентами.

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов пояснил, что Utair продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно ведет переговоры с синдикатом банков-кредиторов, в настоящее время те изучают результаты исследования ее финансовой модели.

«Стороны находятся в конструктивном диалоге и нацелены на продуктивный результат. Utair полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель: полеты и операционная деятельность авиакомпании осуществляются в плановом, стабильном режиме», — отметил Мартиросов.

В середине ноября глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф заявил, что не имеет намерения обанкротить авиакомпанию.