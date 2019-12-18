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Бизнес ,  
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Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам
Высвободившиеся средства авиакомпания планирует направить на расчеты с поставщиками топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу в зимний период
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Utair решила отложить выплату процентов по семилетним кредитам и займам. В сообщении компании отмечается, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы в зимний период — освободившиеся средства будут направлены на расчеты с операторами технического обслуживания, поставщиками топлива и коммерческими контрагентами.

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов пояснил, что Utair продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно ведет переговоры с синдикатом банков-кредиторов, в настоящее время те изучают результаты исследования ее финансовой модели.

«Стороны находятся в конструктивном диалоге и нацелены на продуктивный результат. Utair полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель: полеты и операционная деятельность авиакомпании осуществляются в плановом, стабильном режиме», — отметил Мартиросов.

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В середине ноября глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф заявил, что не имеет намерения обанкротить авиакомпанию.

«Utair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован», — сказал Греф.

После этого глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК сказал, что финансовое положение Utair стабильно и она может обслуживать долг перед банками.

В первой половине сентября Utair направила 11 банкам — участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. предложение о выкупе этих долгов, писали «Ведомости». Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. Utair предлагал выкупить за 20% от номинала. А второй кредит на 23,7 млрд руб. и сроком на 12 лет компания предлагала выкупить за 6% от номинала. Таким образом, оба кредита Utair готова выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Utair, авиация
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