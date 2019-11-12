Греф заявил об отсутствии планов банкротить авиакомпанию Utair

«Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает, это нормальный процесс. Но я очень надеюсь, что в конечном итоге они [Utair] со всеми договорятся», — добавил глава Сбербанка.

По кредиту Сбербанка Utair уже дважды не выплачивал проценты, но по нему действует гарантия структур «Сургутнефтегаза». В начале сентября зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что банк ведет переговоры по урегулированию ситуации с долгами Utair и планирует достигнуть договоренностей до конца 2019 года. На каких условиях Utair предлагал реструктурировать этот долг, неизвестно. РБК направил запрос в Utair.

В первой половине Utair направил 11 банкам — участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. предложение о выкупе этих долгов, писали «Ведомости». Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. Utair предлагал выкупить за 20% от номинала. А второй кредит на 23,7 млрд руб. и сроком на 12 лет компания предлагала выкупить за 6% от номинала. Таким образом, оба кредита Utair готов выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.

Авиакомпания с конца 2018 года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех кредитов — двух синдицированных и долга перед Сбербанком. Погашение тела кредитов должно начаться в 2022 году, но договориться пока не удалось.