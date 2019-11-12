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Греф заявил об отсутствии планов банкротить авиакомпанию Utair
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует банкротить авиакомпанию Utair и уже согласовал план реструктуризации ее долгов. На этом заявлении акции Utair выросли почти на 13%

Крупнейший кредитор авиакомпании Utair, Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности авиакомпании, заявил предправления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Что касается Utair, у нас нет никаких намерений банкротства. Utair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован», — сказал Греф.

Долг Utair перед Сбербанком составляет 17,4 млрд руб.

На этих заявлениях Грефа акции Utair на Московской бирже подскочили на 12,46%, капитализация достигла 27,9 млрд руб. (на 16:25 мск).

«Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает, это нормальный процесс. Но я очень надеюсь, что в конечном итоге они [Utair] со всеми договорятся», — добавил глава Сбербанка.

По кредиту Сбербанка Utair уже дважды не выплачивал проценты, но по нему действует гарантия структур «Сургутнефтегаза». В начале сентября зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что банк ведет переговоры по урегулированию ситуации с долгами Utair и планирует достигнуть договоренностей до конца 2019 года. На каких условиях Utair предлагал реструктурировать этот долг, неизвестно. РБК направил запрос в Utair.

В первой половине Utair направил 11 банкам — участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. предложение о выкупе этих долгов, писали «Ведомости». Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. Utair предлагал выкупить за 20% от номинала. А второй кредит на 23,7 млрд руб. и сроком на 12 лет компания предлагала выкупить за 6% от номинала. Таким образом, оба кредита Utair готов выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.

Авиакомпания с конца 2018 года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех кредитов — двух синдицированных и долга перед Сбербанком. Погашение тела кредитов должно начаться в 2022 году, но договориться пока не удалось.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Чернышова
При участии: Мария Кокорева
Теги: Герман Греф, «Сбербанк»
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