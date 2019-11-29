Utair отказалась продавать аэропорт Сургута

Акции аэропорта входили в план реструктуризации долгов, который авиаперевозчик предложил своим кредиторам. Один из претендентов на актив заявил, что текущие акционеры Utair не заинтересованы в его продаже

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Акционеры авиакомпании Utair не заинтересованы в настоящий момент в продаже аэропорта Сургут. Об этом сообщил журналистам Роман Троценко, совладелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт», претендовавшего на покупку этого актива.

«Мы вели переговоры по покупке аэропорта Сургута, но текущие акционеры [Utair] сейчас не заинтересованы в его продаже», — сказал Троценко, отвечая на вопрос РБК.

Аэропорт Сургут входил в план реструктуризации долгов, который авиакомпания в мае предложила своим кредиторам. Utair просила о пролонгации кредитов на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагала акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании «Ютэйр — Вертолетные услуги», а также воздушные суда и двигатели.

Utair довела долю в ОАО «Аэропорт Сургут» до 56% в феврале 2018 года, еще 20% аэропорта принадлежит холдингу «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга). В числе претендентов на долю Utair в аэропорту Сургута назывались «Аэропорты регионов» и «Новапорт» Троценко.