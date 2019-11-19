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Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair

Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно. «Сегодня никаких критических явлений, развития ситуации в негативной плоскости мы не видим», - сказал министр.

По словам Дитриха, у компании есть ресурсы обслуживать задолженность перед банками-кредиторами. Однако при этом он отметил, что Utair «нужен дополнительный инвестиционный взнос, ей возможно нужен [новый] инвестор», - сказал министр.

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Подтверждением того, что стабилизация положения дает свои плоды, Дитрих назвал недавние заявления главы Сбербанка. Речь идет о выступлении Германа Грефа от 12 ноября, в ходе которого он заявил об отсутствии намерений банкротить Utair. По его словам, перевозчик представил план финансового оздоровления, который был согласован со Сбербанком.

Utair с конца 2018 года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех кредитов — двух синдицированных и долга перед Сбербанком. Погашение тела кредитов должно начаться в 2022 году, но договориться пока не удалось.

Теги: Евгений Дитрих, Utair
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