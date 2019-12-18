Роспотребнадзор нашел контрафакт под видом минеральной воды Evian

В рамках проверки рынка минеральной воды Роспотребнадзор обнаружил контрафакт под видом французской Evian. В Danone, которой принадлежит этот бренд, говорят, что контрафакт ввез неустановленный импортер

В первом полугодии 2019 года Роспотребнадзор выявил признаки контрафакта в партиях минеральной воды под маркой Evian, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о двух «значительных по объему» партиях воды Evian «импортного производства», указано в сообщении, но точный объем воды и регион, в котором она была найдена, не уточняется.

Признаки фальсификации Роспотребнадзор смог выявить благодаря эталонным образцам воды, предоставленным изготовителем, указано в сообщении. В Роспотребнадзоре РБК заявили, что не располагают большей информацией.

Вода Evian разливается из источников в районе французского города Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Природная вода, как указано на сайте, обладает уникальным минеральным составом. Бренд Evian принадлежит французской компании Danone.

В российском офисе Danone РБК сообщили, что им известно о проверке Роспотребнадзора. Партия воды, о которой идет речь, была ввезена в Россию неуполномоченным импортером, сообщил представитель Danone, добавив, что не располагает информацией об этой организации. В Россию воду Evian легально завозит единственный импортер, кто именно — в компании не уточнили. Маркировка на упаковке этой партии Evian не соответствовала той, которая используется для изготавливаемого для России товара, подчеркнул представитель Danone.

В рамках проверок Роспотребнадзор выявлял случаи нарушения прав как правообладателей, так и потребителей, указано в сообщении ведомства. Служба проверила более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объемом более 175 тыс. тонн, при этом «более чем в 78% проверок (случаев или партий — не уточняется) выявлены нарушения обязательных требований законодательства».