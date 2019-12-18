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Роспотребнадзор нашел контрафакт под видом минеральной воды Evian
В рамках проверки рынка минеральной воды Роспотребнадзор обнаружил контрафакт под видом французской Evian. В Danone, которой принадлежит этот бренд, говорят, что контрафакт ввез неустановленный импортер

В первом полугодии 2019 года Роспотребнадзор выявил признаки контрафакта в партиях минеральной воды под маркой Evian, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о двух «значительных по объему» партиях воды Evian «импортного производства», указано в сообщении, но точный объем воды и регион, в котором она была найдена, не уточняется.

Признаки фальсификации Роспотребнадзор смог выявить благодаря эталонным образцам воды, предоставленным изготовителем, указано в сообщении. В Роспотребнадзоре РБК заявили, что не располагают большей информацией.

Вода Evian разливается из источников в районе французского города Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Природная вода, как указано на сайте, обладает уникальным минеральным составом. Бренд Evian принадлежит французской компании Danone.

В российском офисе Danone РБК сообщили, что им известно о проверке Роспотребнадзора. Партия воды, о которой идет речь, была ввезена в Россию неуполномоченным импортером, сообщил представитель Danone, добавив, что не располагает информацией об этой организации. В Россию воду Evian легально завозит единственный импортер, кто именно — в компании не уточнили. Маркировка на упаковке этой партии Evian не соответствовала той, которая используется для изготавливаемого для России товара, подчеркнул представитель Danone.

В рамках проверок Роспотребнадзор выявлял случаи нарушения прав как правообладателей, так и потребителей, указано в сообщении ведомства. Служба проверила более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объемом более 175 тыс. тонн, при этом «более чем в 78% проверок (случаев или партий — не уточняется) выявлены нарушения обязательных требований законодательства».

Одним из выявленных нарушений были так называемые «предприятия-призраки»: речь идет о тех случаях, когда указанные на маркировке продукции производители, фактически не существуют и не производят данную продукцию по указанным адресам. За нарушения Роспотребнадзор оштрафовал продавцов и поставщиков минеральной воды более чем на 9 млн руб., 11 материалов переданы в суд, пять материалов — в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
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В начале декабря Роспотребнадзор уже направлял в Минсельхоз результаты проверки рынка минеральной воды, но из них следовало, что из 24 тыс. исследованных проб требованиям нормативных документов не соответствовало только 1,5%, а нарушения физико-химических показателей, которые могут свидетельствовать о фальсификации, были выявлены в 1,5% из 5 тыс. проверенных проб. Разницу цифр в службе РБК не объяснили.

Для борьбы с незаконным оборотом Роспотребнадзор предложил ввести маркировку воды цифровыми штрих-кодами, а также вести государственную регистрацию всех видов воды в упаковке, создать банк эталонных (стандартных) образцов воды и единый реестр производителей.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: минеральная вода, Роспотребнадзор, контрафакт
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