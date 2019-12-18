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Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
Бывший топ-менеджер РЖД Алексей Тайчер и ВЭБ.РФ договорились о создании третьего по размеру грузового железнодорожного оператора. Изначально против сделки выступала ФАС, и Тайчеру пришлось уйти с поста советника главы РЖД
Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила 25% в компании «Атлант», занимающейся железнодорожными перевозками, следует из данных СПАРК. 75% — у «ТрансФин-М» Алексея Тайчера.

ВЭБ и «ТрансФин-М» будут совместно развивать этот железнодорожный оператор, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, в парке новой компании будет около 75 тыс. вагонов, из них 35 тыс. вагонов — от «ТрансФин-М», 40 тыс. вагонов — «дочка» ВЭБа «ВЭБ-лизинг». «ВЭБ может передать «Атланту» все свои грузовые вагоны [через «дочку» «ВЭБ-лизинг»], после чего общий парк компании составит порядка 75 тыс вагонов. Вагоны ВЭБа будут переданы «Атланту» в лизинг, а также с правом выкупа по рыночной ставке», — добавил собеседник РБК.

Это подтвердила пресс-служба ВЭБа. «ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

После завершения этих процедур «Атлант» может стать третьим по размеру грузовым железнодорожным оператором России, уступая только Федеральной грузовой компании («дочка» РЖД владеет 137,3 тыс. вагонов), которую Тайчер возглавлял до конца 2018 года, и Первой грузовой компании (113 тыс. вагонов) Владимира Лисина. «В результате реализована сделка по вхождению в капитал партнера, который имеет значительный опыт в этом бизнесе и сможет построить крупную компанию, предоставляющую качественные услуги потребителю, а для ВЭБ.РФ проект может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счет ожидаемого роста стоимости акционерного владения», — заявил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов (его слова приводятся в сообщении).

«По первым 17 тыс. вагонов [из 40 тыс. вагонов] договоры подписаны, передача подвижного состава [«Атланту»] уже ведется», — говорится в сообщении ВЭБ. В парке «Атланта» будут полувагоны, цистерны, крытые вагоны и платформы.

За счет этой сделки госкорпорация планирует полностью выйти из операционного лизинга и увеличивать доход от парка вагонов (от сдачи в лизинг или продажи), сказал РБК источник, близкий к ВЭБу.

О том, что Тайчер решил создать крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга», РБК сообщал со ссылкой на источники 1 июля. Предполагалось, что в новой компании ВЭБ получит 49%, а также опцион на продажу этой доли Тайчеру по рыночной цене через несколько лет. Почему в итоге ВЭБ получил только 25%, стороны сделки не говорят.

Для сделки с ВЭБом Тайчер с партнерами выкупил «ТрансФин-М» у НПФ «Благосостояние» за 32,6 млрд руб. Летом 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно блокировала эту сделку, аргументируя тем, что факт присутствия менеджмента РЖД на рынке вызывает вопросы, «особенно в условиях снижения погрузки на сети». Разрешение от регулятора на эту сделку Тайчер получил только 23 августа, после того как ушел с поста советника главы РЖД и вышел из советов директоров ее «дочек», а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Автор: Мария Кокорева
Теги: вагон, ВЭБ
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