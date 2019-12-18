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Бизнес ,  
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Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб.
Речь идет о споре вокруг трансляции матчей английской премьер-лиги. Обладатель прав на показы Rambler Group требовала со стримингового сервиса финансовую компенсацию за незаконную трансляцию матчей

Rambler Group подтвердила, что отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, поданный из-за трансляции матчей английской премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.

Как заявили в группе, стороны провели переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий российской компании. По их итогам Rambler и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора, согласно которому российская компания не будет требовать со стримингового сервиса финансовую компенсацию.

Компания подчеркнула, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны. В заявлении Rambler также говорится, что Twitch предоставил ей все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями.

Ранее об отзыве иска Rambler сообщил Twitch, отметив, что сервис не выплачивал компании никаких компенсаций.

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О том, что связанная с Rambler структура ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подало иск к Twitch, стало известно 16 декабря. Компания потребовала заблокировать сервис из-за трансляции матчей английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler. Истец насчитал 36 тыс. незаконных просмотров матчей на Twitch и счел это пиратством.

Ответчик заявлял, что считает претензии Rambler Group несправедливыми, поскольку сервис не располагает собственным контентом, а лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе. При этом сервис заверил, что принял все необходимые меры для устранения нарушений.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Бондаренко
Теги: Rambler Group, Twitch
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