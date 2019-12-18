Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб.

Rambler Group подтвердила, что отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, поданный из-за трансляции матчей английской премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.
Как заявили в группе, стороны провели переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий российской компании. По их итогам Rambler и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора, согласно которому российская компания не будет требовать со стримингового сервиса финансовую компенсацию.
Компания подчеркнула, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны. В заявлении Rambler также говорится, что Twitch предоставил ей все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями.
Ранее об отзыве иска Rambler сообщил Twitch, отметив, что сервис не выплачивал компании никаких компенсаций.