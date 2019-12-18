Twitch заявил об отзыве иска Rambler из-за трансляций АПЛ

В Twitch сообщили, что не платили Ramber Group компенсации. Ранее российская компания потребовала от принадлежащего Amazon сервиса выплаты более 180 млрд руб.

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Rambler Group отозвала иск к принадлежащему Amazon видеостриминговому сервису Twitch, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американской компании. В Twitch заявили, что не выплачивали российской стороне никаких компенсаций.

Претензии касались трансляций матчей английской Премьер-лиги, права на которые принадлежат Ramber Group. В иске российская компания требовала компенсации 180 млрд руб. за незаконный показ матчей. 16 декабря Мосгорсуд временно заблокировал спорные трансляции на сервисе Twitch в качестве обеспечительной меры по иску, а руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил РБК, что с руководством Twitch ведутся переговоры о подписании мирового соглашения.

В среду, 18 декабря, в Twitch заявили, что намерены продолжать борьбу с нелегальным контентом на сервисе.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы с Rambler для достижения этой цели. Мы остаемся сосредоточенными на предоставлении качественного контента для нашей российской аудитории», — заявил представитель сервиса Reuters.

РБК направил запрос в Rambler Group.