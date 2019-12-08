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Аналитики назвали самые популярные в России марки автомобилей в ноябре

Аналитическое агентство «Автостат» представило на своем сайте рейтинг топ-10 самых продаваемых марок легковых автомобилей в России по итогам ноября 2019 года. Также опубликован список 20 самых популярных моделей.

Лидером рейтинга стали автомобили марки Lada. За месяц было продано 31 217 экземпляров машин, производимых «АвтоВАЗом». В топ-20 моделей попали Lada Granta, Lada Vesta (первое и второе места), Lada Largus, Lada 4x4 и Lada Xray.

Вторую строчку в рейтинге занимает корейская марка KIA с продажами в 19 612 единиц. В топ-20 популярных моделей на третьей строчке расположилась KIA Rio, продажи которой составили 7,7 тыс. Третье место заняла марка Hyundai — 16 314 проданных автомобилей. На долю этих брендов пришлось более 40% российского авторынка в ноябре, говорится в исследовании.

Замыкают топ-5 лидеров рейтинга Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц). Также в топ-10 вошли Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), ГАЗ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).

Бизнес
Продажи автомобилей в России продолжили падение

По данным агентства, всего в ноябре было продано 156 848 автомобилей, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По итогам 11 месяцев рынок показал падение на 2,8% — до 1 580 297 единиц.

Опрошенные РБК эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в 2020 году. По их мнению, к росту стоимости приведет повышение утилизационного сбора на автомобили.

Теги: автомобили, «Автостат»
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