Fiat Chrysler отказалась от объединения с Renault

Fiat Chrysler отказалась от объединения с Renault

Концерн Fiat Chrysler отказался от сделки об объединении с Renault, объясняя это позицией французского правительства

Фото: Richard Drew / AP

Совет директоров Renault после многочасового заседания не пришел к решению относительно объединения с Fiat Chrysler. Причиной стала позиция основного акционера – правительства Франции, решившего отложить принятие решения на более поздний срок. В ответ на это Fiat Chrysler обвинила Париж в срыве сделки.

«Очевидно, что в условиях нынешней политической ситуации во Франции, не существует реальных условий для подобного слияния», - говорится в сообщении Fiat Chrysler, которое цитирует Bloomberg.

Срыв сделки приведет к отставке CEO Fiat Джона Элканна, который настаивал на сотрудничестве c Renault несмотря на непростые отношения c Nissan – японским партнером французского концерна. Представители последнего не желали сделки, вследствие чего уговаривать японцев приходилось в том числе министру финансов Франции Брюно ле Мэру.

По данным Bloomberg, именно противоречия с японцами стали причиной того, что французское правительство затормозило развитие сделки.