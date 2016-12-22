Россияне стали меньше одобрять деятельность Госдумы и Совфеда

Число россиян, одобряющих деятельность Госдумы и Совета Федерации по сравнению с 2017-ым снизилось, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Социологи отметили, что показатели одобрения большинства основных государственных и общественных институтов в 2018-ом упали по сравнению с прошлым годом. Так, если в 2017-ом Госдуму одобряли 48,2% россиян, то сейчас — 35,9%. Одобрение Совфеда упало с 55,5% до 41,5%.

Лидерами рейтинга стали Вооруженные силы, которые поддерживают 85,5% опрошенных, Русская православная церковь (69,5%), а также правоохранительные органы (55,9%). В то же время оппозицию одобряют 31,7% граждан. Как изменились за год показатели этих общественных и государственных институтов не уточняется.

Еще 38,7% респондентов заявили, что в целом довольны политическими партиями, обратное мнение высказали 33,2%. Меньше всего поддержки получили профсоюзы (31,7%), количество негативных (36,5%) ответов здесь превысило положительные.

Положительно к работе СМИ относятся 55,4% опрошенных, тогда как в 2017-ом их было 63,8%.