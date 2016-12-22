Депутатам Госдумы выдадут методичку по новогодним подаркам

Комитету Госдумы по контролю и регламенту дали поручение подготовить до конца декабря методичку для депутатов, в которой будут содержаться рекомендации о том, какие подарки парламентарии смогут получить на Новый год. Об этом заявил глава комитета, первый вице-спикер Александр Жуков, передает «Интерфакс».

По его словам, такая методичка необходима депутатам для того, чтобы в полученных ими подарках не смогли найти основания для обвинений в коррупции.

Как отметил Жуков, в среду, 21 ноября, соответствующий документ был утвержден Советом Госдумы.

В октябре аналогичные рекомендации были разработаны для государственных служащих. Согласно этим рекомендациям, стоимость подарка, который может получить сотрудник госорганов, не должна быть больше 3 тыс. руб.