Бизнес оценил долю бартера во внешней торговле России

Сюжет
Радио РБК
Таким механизмом пользуется крупный ретейл для закупок товаров народного потребления, и это «абсолютно белая история», отмечает совладелец логистической компании ПЭК Вадим Филатов
Фото: Zhang Ailin / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhang Ailin / XinHua / Global Look Press

Российские компании, финансовые организации на фоне санкций во внешней торговле применяют бартер, в сфере логистики доля таких сделок может достигать 10-20%, рассказал в эфире Радио РБК совладелец логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

Отвечая на вопрос, как работают такие сделки, он пояснил: «Допустим, мы им продали нефть, а за это они с нами рассчитались перевозками. Это предлагают уже [российские] банки. Ты приходишь в банк и говоришь, что «мне нужно закупить такую-то партию чего-то в Китае».

Филатов указал, что подобными механизмами пользуется крупный ретейл для закупок товара народного потребления, а не селлеры с маркетплейсов. Он подчеркнул, что это «абсолютно белая история».

Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях
Политика
Дональд Трамп

«Китай закупает у нас энергоресурсы. Только мы рассчитываемся не деньгами, а рассчитываемся услугами», — сказал предприниматель.

Во внешней торговле России впервые с начала 1990-х набирает оборот традиционный бартер, писал в сентябре Reuters со ссылкой на источники и аналитиков. Отечественные компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна на строительные материалы, отмечалось в статье.

В 2024 году Минэкономразвития разработало «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Ведомство также предлагало создать торговую площадку, которая бы функционировала как бартерная биржа, писал РБК.

Глава МИД Сергей Лавров в 2024 году говорил, что в идее перехода на бартерную торговлю с Китаем «нет ничего предосудительного», но необходимости в ней нет. По его словам, почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.

Теги
Кирилл Соколов, Илья Приходько, Ирина Савельева
бартер Китай платежи логистика
