Бизнес оценил долю бартера во внешней торговле России
Российские компании, финансовые организации на фоне санкций во внешней торговле применяют бартер, в сфере логистики доля таких сделок может достигать 10-20%, рассказал в эфире Радио РБК совладелец логистической компании ПЭК Вадим Филатов.
Отвечая на вопрос, как работают такие сделки, он пояснил: «Допустим, мы им продали нефть, а за это они с нами рассчитались перевозками. Это предлагают уже [российские] банки. Ты приходишь в банк и говоришь, что «мне нужно закупить такую-то партию чего-то в Китае».
Филатов указал, что подобными механизмами пользуется крупный ретейл для закупок товара народного потребления, а не селлеры с маркетплейсов. Он подчеркнул, что это «абсолютно белая история».
«Китай закупает у нас энергоресурсы. Только мы рассчитываемся не деньгами, а рассчитываемся услугами», — сказал предприниматель.
Во внешней торговле России впервые с начала 1990-х набирает оборот традиционный бартер, писал в сентябре Reuters со ссылкой на источники и аналитиков. Отечественные компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна на строительные материалы, отмечалось в статье.
В 2024 году Минэкономразвития разработало «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Ведомство также предлагало создать торговую площадку, которая бы функционировала как бартерная биржа, писал РБК.
Глава МИД Сергей Лавров в 2024 году говорил, что в идее перехода на бартерную торговлю с Китаем «нет ничего предосудительного», но необходимости в ней нет. По его словам, почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.
