Власти подготовили поправки о запрете продажи вейпов в регионах

Власти разработали поправки, которые дадут регионам право вводить запрет на продажу вейпов и никотиновых жидкостей с сентября 2026 года, говорят источники РБК. Нарушившие запрет магазины лишат лицензии на продажу табака

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин разработал проект правительственных поправок в уже внесенный в Госдуму законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией, которые позволят властям субъектов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. С текстом поправок ознакомился РБК. Их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Об инициативе РБК также рассказали два участника табачного рынка.

Росалкогольтабакконтролю известно о поправках в законопроект, служба их поддерживает, заявил РБК представитель ведомства. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минфина.

Изменения дадут властям регионов право с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон. О введении запрета необходимо будет уведомить Росалкогольтабакконтроль. Ведомство же, в свою очередь, будет публиковать на своем сайте список субъектов, в которых запрещена продажа электронных сигарет.

Поправки пока не внесены в Госдуму, уточняет один из собеседников РБК. Другой источник утверждает, что они могут быть рассмотрены во время второго чтения законопроекта о лицензировании розничной торговли табаков. Сам этот законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в сентябре этого года. Сейчас он проходит первое чтение — оно запланировано на 19 ноября, следует из электронной базы системы обеспечения законодательной деятельности.

В случае продажи вейпов и никотиновых жидкостей в регионе с действующим запретом магазин будет лишен обязательной лицензии на продажу. Такой лицензии лишат также производителя или поставщика, передавшего розничному магазину электронные сигареты и жидкости к ним, следует из текста поправок.

Зачем вводятся лицензии Законопроект об обязательном лицензировании продаж табачной и никотиносодержащей продукцией (включая вейпы) по аналогии с торговлей алкоголем правительство внесло в Госдуму 25 сентября 2025 года. Запрет на такую деятельность без лицензии, согласно актуальной версии законопроекта, будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами разрешения начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года. Для розничной торговли пошлина на каждую торговую точку составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии, для оптовиков же пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Разрешения на розничную торговлю будут выдавать власти субъекта, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко — куратора разработки этой инициативы — поясняли, что лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократит долю нелегального рынка и усилит защиту детей от никотиносодержащей продукции. Ожидается, что оптовые лицензии на продажу табака принесут бюджету примерно 2,84 млрд руб., а доходы от розничных лицензий будут составлять 2,4 млрд руб. каждый год.

Кто уже поддержал запрет

Инициатива о запрете вейпов неоднократно поднималась депутатами Госдумы, а также министрами и губернаторами регионов. Позицию о возможности такого ограничения выразил и президент России Владимир Путин. Глава государства 6 ноября одобрительно кивнул в ответ на предложение полностью запретить продажу вейпов в России, поступившее от руководителя общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской. «Вот Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер] головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — передавал ТАСС слова президента.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил журналистам позицию главы государства по запрету вейпов. «Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания, но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте», — заявил Песков.

В последние месяцы о намерении бороться с продажей электронных сигарет сообщали уже несколько регионов — Нижегородская, Вологодская и Саратовская области, Республика Алтай, а также Дагестан. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в мае этого года обещал бороться с торговлей вейпами, поясняя, что они «как и алкоголь, являются оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых». Продаже алкоголя местные власти уже противодействуют: с 1 марта в Вологодской области действует региональный закон, согласно которому розничная продажа алкоголя в будни разрешена только с 12:00 до 14:00.

В августе этого года запретить вейпы «в рознице, в оптовой торговле и в обращении» предлагал и губернатор Новгородской области Глеб Никитин. На рабочем совещании в Сарове он просил Владимира Путина дать регионам полномочия вводить такие ограничения. Позже Законодательное собрание Нижегородской области выразило готовность запретить продажу вейпов на территории региона в рамках пилотного проекта с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Готовность стать одним из пилотных регионов, где будет запрещена продажа вейпов, заявлял и глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в июне этого года также говорил, что лично выступает «за тотальный запрет» вейпов, так как является многодетным отцом. «Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. <...> Я лично за тотальный запрет», — сказал Алиханов.

В ответ на слова Алиханова спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 июня заявил, что будет ждать от правительства соответствующий законопроект на рассмотрение в нижней палате. «Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал Володин.