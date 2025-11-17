 Перейти к основному контенту
Общество
Саратовский губернатор поддержал идею полного запрета вейпов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Саратовской области заявили о готовности ввести полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов. Губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что обратился к депутатам областной думы с просьбой подготовить соответствующую законодательную инициативу для направления на федеральный уровень.

«Мы однозначно поддерживаем полный запрет на продажу этих устройств и ужесточение контроля. Когда речь идет о здоровье детей, не может быть никаких компромиссов», — подчеркнул глава региона. По его словам, позиция области была согласована с депутатами и общественностью.

Он указал, что «некоторые регионы уже высказались по этому поводу». «Считаю правильным обозначить позицию и Саратовской области по данному вопросу», — заявил Бусаргин.

В 2020 году был принят закон о запрете продажи в общественных местах кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили.

Весной 2023 года запрещена розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах, а в обычных торговых точках принадлежности для курения должны быть скрыты с витрины. Кроме того, составлен перечень запрещенных веществ, которые можно обнаружить в составах жидкостей для курения, — пищевых ароматизаторов и подсластителей. К ним также отнесли кофеин, таурин, гуарану и другие биологически активные добавки.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории России. С такой идеей выступила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, упомянув опыт запрета вейпов за рубежом. Она попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории страны, Путин в ответ кивнул.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Саратовская область вейпинг вейп вейпы электронная сигарета
