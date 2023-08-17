Суд в Москве оштрафовал Google на ₽3 млн за запрещенный контент

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал Google на 3 млн руб. за неудаление запрещенных материалов, сообщает «РИА Новости».

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — цитирует агентство судью Тимура Вахрамеева.

Поводом для возбуждения административного дела стали ролики на YouTube с фейками о спецоперации на Украине. Кроме того, сервис не удалил ролики о путях нелегального проникновения на охраняемые объекты.

В июне 2023 года мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на 4 млрд руб. за неуплату ранее назначенного штрафа в размере 2 млрд руб. Антимонопольная служба оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле 2022 года из-за политики принадлежащего корпорации сервиса YouTube в области блокировки аккаунтов.

В июле 2022 года суд в Москве выписал Google оборотный штраф на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.



Штраф наложен по ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление контента). Максимальное наказание за это для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки.



«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы <...> Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 21 077 392 317 руб. 80 коп.», — сообщили тогда в суде.



Первый оборотный штраф компания получила декабре 2021 года за повторный отказ удалить запрещенную информацию — в размере 7,2 млрд руб.

В октябре 2021 года представитель Google сообщил в Госдуме, что все выписанные компании штрафы, решения по которым вступили в силу, оплачены. На тот момент эта сумма составила более 32 млрд руб.

