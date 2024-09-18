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Объединение и развод в Wildberries ,  
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В Wildberries раскрыли детали нападения на второй офис в Москве

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Объединение и развод в Wildberries
В офис WB у метро «Динамо» пришли бывшие топ-менеджеры в сопровождении около 40 людей «в спортивно-военной форме», их вывела полиция, сообщили в компании
Бизнес-центр&nbsp;&laquo;Искра-парк&raquo;
Бизнес-центр «Искра-парк» (Фото: iskra-parc.ru)

Вооруженному нападению днем 18 сентября подвергся не только офис Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы, но и еще один — в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и оператора рекламы Russ).

СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Во второй офис пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника, сообщили в РВБ. Вместе с ними были сооснователь Wildberries и бывший коммерческий директор Сергей Ануфриев (уволился в июне), экс-председатель совета директоров Вайлдберриз Банка Владимир Бакин и трое адвокатов, они потребовали встречу с юристами и финансистами компании. Сотрудников офиса эвакуировали, а через полтора часа «группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции», рассказали в РВБ.

Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука», мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук.

Сам Бакальчук приехал к офису в БЦ «Романов двор», у которого произошла стрельба. Бизнесмен заявлял, что собирался провести переговоры с руководством РВБ, но и компания, и Татьяна Бакальчук это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». В РВБ отметили, что у Бакальчука не было доступа в офис, поскольку он не штатный сотрудник и имеет право только на запрос документов как владелец 1% компании.

СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным РВБ, первыми стрелять начали люди, сопровождавшие бизнесмена. Следственный комитет сообщил, что пострадали семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, двое скончались. Погибшие отвечали за безопасность офиса, уточнили в WB. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских и самоуправстве.

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».

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Александр Ситюков Александр Ситюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Wildberries Russ Outdoor Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук нападение Москва
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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