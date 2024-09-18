СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries
После стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы заведено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, от полученных ранений погибли два человека, семеро получили ранения, из них два сотрудника правоохранительных органов.
Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).
Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер.
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