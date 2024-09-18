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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Попытка прорваться в офис Wildberries через разбитое окно. Видео

В Wildberries показали видео нападения на офис и битья стекол
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries

Попытка прорваться в офис Wildberries через разбитое окно. Видео
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав и еще несколько человек попытались захватить офисы маркетплейса в Москве. Сам Бакальчук заявил, что пришел на переговоры. О них никто не договаривался, заявили в компании.

На видео, снятом у офиса компании в Романовом переулке в центре Москвы, видно, как человек разбивает окно, а потом группа людей пытается прорваться внутрь. Эти люди, как заявили РБК в пресс-службе Willberries, пришли с Владиславом Бакальчуком.

В ходе конфликта у офиса произошла стрельба. Изначально Татьяна Бакальчук сообщала о трех раненых, позже она рассказала, что погиб охранник. Вечером 18 сентября Willberries подтвердила смерть еще одного сотрудника охраны, в компании пообещали оказать поддержку погибшим. Следственный комитет завел уголовное дело.

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Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук видео
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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